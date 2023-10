Des régions du Québec et des Maritimes sont sous le coup d'un avertissement de pluie pour la longue fin de semaine de l'Action de grâce. En après-midi, samedi, plusieurs secteurs avaient déjà reçu près de 100 millimètres de pluie.

La pluie a commencé vendredi soir dans certains secteurs. Les régions qui attendent le plus de pluie sont celles de Montréal, des Laurentides, et de Lanaudière.



Vers 15h samedi, 97 millimètres de pluie étaient tombés à Montréal, selon Environnement Canada. L'arrondissement de Saint-Hubert, à Longueuil, avait quant à lui reçu 110 millimètres de précipitations. À L'Assomption, 91 millimètres de pluie étaient tombés.

Le météorologue chez Environnement Canada, Julien Chartrand, a indiqué que les quantités de pluie seront moindres dans l'est de la province.

«Plus on va vers l'est, plus les quantités diminuent en général. Donc, du côté de Québec, on s'attend plus de 25 à 50 millimètres (de pluie), la Mauricie, environ 50 à 70 millimètres. Sinon, localement en terrain montagneux, comme dans Charlevoix, ça pourrait être des quantités assez importantes également, on parle de 80 à 100 millimètres», a ajouté M. Chartrand.

La ville de Trois-Rivières, en Mauricie, avait reçu 21 millimètres d'eau en après-midi samedi. Dans la même région, Shawinigan avait reçu 63 millimètres de précipitations.

La pluie devrait persister jusqu'en mi-journée dimanche, voire jusqu'en soirée dans certaines régions.



«Pour les régions plus à l'est, la pluie n'a pas encore débuté, donc pour la région de Québec, de l'Estrie, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la pluie va seulement débuter en soirée (samedi)», a indiqué M. Chartrand.

Dans l'est du Québec et dans les Maritimes, un avertissement de pluiea été publié pour les régions allant de Charlevoix au sud-ouest de Nouvelle-Écosse ainsi que dans l'ouest du Nouveau-Brunswick.

«Les pluies fortes peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes», a également prévenu Environnement Canada.

Plusieurs rues de Montréal étaient effectivement sujettes à des accumulations d'eau, samedi avant-midi. Dans certains cas, l'eau débordait sur les trottoirs et les terrains des maisons environnantes.

Environnement Canada recommande d'être attentif aux endroits où le sol est affaissé près des rivières, des ruisseaux et des ponceaux.

La côte atlantique de la Nouvelle-Écosse ainsi que la Côte-Nord risquent également de connaître des vents forts, pouvant souffler jusqu'à 90 km/h.

La tempête tropicale Philippe devrait devenir une tempête post-tropicale au moment où elle touchera terre en Nouvelle-Écosse samedi et se déplacera vers le nord jusqu'au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard.

Combinée avec un système dépressionnaire, elle devrait produire de fortes pluies avec des rafales. Le Québec pourrait être touché par ses restes.