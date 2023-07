Au moins une tornade confirmée et possiblement deux autres se sont abattues sur le Québec jeudi lorsque le climat s'est déchaîné sur la province.

Environnement Canada a fait le point vendredi sur les événements météorologiques qui ont secoué le sud-ouest du Québec et la vallée du Saint-Laurent la veille.



Selon l'agence fédérale, «une tornade a été observée et confirmée à Mirabel, se dirigeant possiblement vers Sainte-Anne-des-Plaines par la suite. Un nuage en entonnoir a été signalé à Vaudreuil ainsi qu'un autre à Sorel-Tracy». Des confirmations sont en cours dans ces deux derniers cas.

Environnement Canada travaille en collaboration avec le projet Northern Tornadoes et promet une évaluation complète dès que davantage d'informations seront disponibles.

Le météorologue Simon Legault, d'Environnement Canada, a toutefois expliqué qu'il faudra attendre quelques jours avant d'avoir ou non confirmation dans les cas de Vaudreuil et de Sorel-Tracy, les experts étant toujours à évaluer avec précision les contours de celle survenue à Ottawa jeudi en début d'après-midi.

Quelque 125 maisons ont été endommagées par cette autre tornade confirmée dans la capitale fédérale.

Pluies torrentielles

Toutes les régions touchées ont reçu des quantités de pluie variant entre 50 et 90 millimètres, ce qui aprovoqué des débordements d'égouts et de nombreuses inondations dans plusieurs municipalités.

Environnement Canada signale par ailleurs que «l'activité électrique a été particulièrement intense et plusieurs incendies ont été déclenchés par la foudre. De la grêle d'un à deux centimètres a été signalée accompagnée de violentes rafales, dont l'une atteignant 111 km/h à l'aéroport international Montréal-Trudeau, causant la chute de nombreux arbres et de poteaux électriques ainsi que des dommages à plusieurs bâtiments un peu partout sur le sud du Québec».

La ville de Québec a été le théâtre de trois incendies que l'on soupçonne avoir été causés par la foudre. Le Festival d'été de Québec a dû annuler et reporter les événements prévus jeudi soir.

La ville de Trois-Rivières et ses environs ont également été lourdement touchés, surtout par la pluie. On y rapporte des inondations et des dommages, notamment à l'Expo TR. La capitale mauricienne a aussi été l'endroit où la configuration du système météorologique a permis de prendre des photos exceptionnelles de la cellule nuageuse, clichés qui circulent abondamment sur les réseaux sociaux.

Pannes en baisse

Le nombre de pannes a continué de chuter durant la journée de vendredi, mais on dénombrait toujours 117 000 clients sans électricité à 13h00.

Les régions les plus touchées étaient, dans l'ordre, la Montérégie, Montréal, Lanaudière, Laval et les Laurentides.

Bien que près de 540 000 clients d'Hydro-Québec s'étaient retrouvés sans courant à 14h30 jeudi en raison des incendies de forêt, cette situation avait été rapidement corrigée, mais les orages violents ont aussitôt fait remonter les chiffres.

«Les fortes pluies mêlées au vent ont fait en sorte que les arbres sont entrés en contact avec les fils», a expliqué Maryse Dalpé, directrice principale à l'exploitation des réseaux chez Hydro-Québec, lors d'un point de presse.

«Certains (arbres) sont plus solides et le contact est léger, la panne est plus facile à réparer, mais certains ont cassé. Quand ça casse, c'est un arbre qui s'affaisse sur notre réseau et on peut penser à des dommages très costauds parce que ce sont des poteaux cassés.»

Elle a précisé que dans certains secteurs, des dommages plus lourds impliqueront des travaux samedi et dimanche, de sorte que les citoyens devront prendre leur mal en patience.

Montréal devra s'adapter

Un peu plus tôt, le porte-parole dela Ville de Montréal, Philippe Sabourin, avait dressé le bilan des dommages dans la métropole. Plus de 130 résidences ont étéinondées, au-delà d'une centaine d'arbres sont tombés ainsi que des centaines de branches. Une demi-douzaine de viaducs qui avaient dû être fermés en raison des accumulations d'eau avaient été rouverts vendredi matin.

M. Sabourin a expliqué que de lourds investissements seront requis pour s'adapter à de tels événements, notamment la construction de bassins de rétention, «des immenses cathédrales souterraines», a-t-il imagé, afin de retenir les eaux de pluie excédentaires.