MétéoMédia dit être maintenant entièrement remise de la cyberattaque qui a provoqué des pannes dans ses services et affirme avoir été victime d’un groupe de rançongiciels qui a des liens connus avec la Russie.

«Nous sommes maintenant de retour à notre mission principale qui consiste à fournir aux Canadiens, aux Espagnols et à notre base d’utilisateurs mondiale diversifiée les informations météorologiques les plus précises», a déclaré Nana Banerjee, le président et chef de la direction de Pelmorex Corp., la société mère de MétéoMédia.



L’entreprise dit avoir profité d’efforts «incroyables» de ses employés et de ses «experts en cybersécurité» pour se remettre de l’attaque sans céder aux demandes de rançon.

Pelmorex Corp. espère toutefois garder tous ses clients de Météomédia, mais aussi ses pendants anglophone (The Weather Network) et espagnol (ElTiempo.es).

«Si vous vous êtes tourné vers une autre source pour obtenir des mises à jour météorologiques ces derniers jours, nous serons honorés d’avoir l’opportunité de vous fournir à nouveau des informations météorologiques actuelles, précises, et fiables.» - Nana Banerjee, présidente de Pelmorex Corp.

Un message de notre président et chef de la direction — « Nous sommes de retour. Merci pour votre soutien et votre patience. » pic.twitter.com/aom5IJ5O3D — meteomedia (@meteomedia) October 3, 2023

Le début des événements date de la mi-septembre. Pelmorex Corp. avait confirmé avoir été touchée par un «incident de cybersécurité» qui a causé une panne sur certains de ses systèmes de données. Le site de MétéoMédia n'affichait pas les prévisions correctement, notamment.

Le groupe russophone de pirates informatiques NoName057, qui a revendiqué plusieurs attaques contre des sites gouvernementaux au Canada en septembre, est-il à la source des attaques? Pelmorex Corp. ne l'a jamais confirmé.

Météomédia et The Weather Network ont provisoirement été incapables d'envoyer des alertes météo à partir de leur application depuis la «cyberattaque malveillante», mais le système En Alerte était fonctionnel si nécessaire. C'est le système qui envoie des notifications d'urgence aux téléphones portables lorsque des conditions météorologiques dangereuses sont imminentes.