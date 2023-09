Les services de renseignement du réseau «Five Eyes» ont informé le premier ministre Justin Trudeau d'un lien potentiel entre le gouvernement indien et le meurtre d'un citoyen canadien, a confirmé l'ambassadeur des États-Unis au Canada, David Cohen, à CTV News.

Lors d'une entrevue exclusive dans l'émission Question Period de CTV avec Vassy Kapelos, diffusée dimanche, M. Cohen a confirmé «qu'il y a une information partagée» entre les partenaires de l'alliance des services de renseignement de l'Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et des États-Unis «qui a aidé le Canada à faire les déclarations que le premier ministre a faites».

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Lundi, M. Trudeau a informé la Chambre des communes, dans une déclaration rare sur une question de sécurité nationale, que les agences de renseignement canadiennes enquêtaient sur des «allégations crédibles» selon lesquelles des agents du gouvernement indien étaient impliqués dans la mort en juin du leader sikh Hardeep Singh Nijjar, en Colombie-Britannique. Alors que les tensions diplomatiques continuent de monter - avec la suspension des services de visa pour les Canadiens par l'Inde - des questions ont circulé sur quelle intelligence est au centre de cette histoire, qui en était conscient, et quand.

Malgré les rapports de CBC et de l'Associated Press indiquant que les renseignements venaient pas uniquement du Canada, et que des informations supplémentaires avaient été fournies par un membre non spécifié de l'alliance de partage de renseignements entre les membres des "Five Eyes", M. Cohen a mentionné à qu'il y avait «beaucoup de communication» entre Ottawa et Washington.



Il a fait cette déclaration tout en niant un rapport du Washington Post selon lequel, des semaines avant la déclaration fracassante de Trudeau, Ottawa avait demandé à ses alliés les plus proches, dont les États-Unis, de condamner publiquement le meurtre, mais que cette démarche avait été repoussée.

«Très franchement, je dirai que - et vous me connaissez assez bien - je n'ai pas l'habitude de commenter les conversations diplomatiques privées», a ajouté M. Cohen.

«Regardez, je dirai que c'était une question d'information de renseignement partagée. Il y a eu beaucoup de communication entre le Canada et les États-Unis à ce sujet, et je pense que c'est aussi loin que je suis à l'aise d'aller.»

Plus tôt cette semaine, M. Trudeau a révélé aux journalistes que les fonctionnaires ont travaillé en étroite collaboration avec les agences de renseignement depuis l'été pour «s'assurer que nous avions une compréhension solide de ce qui se passait».

Et, après avoir soulevé la question directement auprès des alliés et de l'Inde en marge du G20, Trudeau a avancé qu'il estimait que les Canadiens avaient le «droit de savoir».

S'exprimant plus largement sur la manière dont les États-Unis interprètent ce qui s'est passé, et s'il y a une hésitation de la part du gouvernement du président Joe Biden à défendre le Canada, M. Cohen a indiqué que les États-Unis prennent ces allégations «très au sérieux».

«Et, vous savez, si elles s'avèrent vraies, cela pourrait être une violation potentiellement très sérieuse de l'ordre international basé sur des règles dans lequel nous aimons fonctionner», a-t-il dit.

Les responsables à Washington ont déclaré que la préoccupation de Biden concernant les allégations avait été exprimée à l'Inde, et les États-Unis ont demandé à l'Inde de coopérer à l'enquête canadienne, selon l'ambassadeur.

«Nous pensons qu'il est très important d'aller au fond des choses», a conclu M. Cohen.