Plus de 22 ans après le meurtre de Guylaine Potvin, cette étudiante de Jonquière retrouvée sans vie dans son appartement en avril 2000, le potentiel meurtrier a été arrêté.

Marc-André Grenon, 47 ans, a été intercepté par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) à Granby.

Guylaine Potvin, âgée de 19 ans à l'époque des événements, avait été trouvée morte dans le logement où elle cohabitait avec deux locataires qui n’étaient pas là le soir du drame.

Le Quotidien rapportait en avril dernier que des miliers de personnes ont été rencontrées par les autorités dans les dernières années afin de faire la lumière sur ce crapuleux évènement.

#Arrestation de Marc-André Grenon, 47 ans, relativement au meurtre de Guylaine Potvin, à une tentative de meurtre et à des agressions sexuelles.https://t.co/vak58krs9x — Sûreté du Québec (@sureteduquebec) October 12, 2022

La SQ a été en mesure de faire un lien avec une autre affaire qui s’est déroulée la même année à Sainte-Foy, où une étudiante, elle aussi âgée de 19 ans, avait été laissée pour morte après une agression dans son logement. Cette dernière avait fort heureusement survécu à l’attaque.

«C’est grâce au travail minutieux et de longue haleine des enquêteurs de la division des dossiers non résolus de la Sûreté du Québec, en collaboration avec le laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale, et les méthodes innovantes utilisées de nos jours en biologie judiciaire que le suspect a pu être identifié et arrêté», mentionne la SQ dans un communiqué.

Le suspect, qui est aussi accusé d'agression sexuelle et de tentative de meurtre, doit comparaître mardi, indique-t-on.