Le suspect responsable des trois meurtres survenus cette semaine à Montréal et Laval a été abattu par les autorités, jeudi, ont confirmé des sources policières.

Sept enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) ont la responsabilité de faire toute la lumière sur cette sordide affaire.

Le BEI annonce le déclenchement d'une enquête indépendante à Montréal. Un homme de 26 ans est décédé dans le cadre d’une intervention du @SPVM. Sept enquêteurs ont été chargés d’enquêter sur l’événement. https://t.co/g6rHPdvLuK — BEI Québec (@BEIQc) August 4, 2022

Selon les informations de l’enquête préliminaire du BEI, des policiers du groupe tactique d’intervention du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) auraient mené une perquisition au Motel Pierre qui se trouve dans l’arrondissement Saint-Laurent à Montréal, vers 7h00.

L’opération serait directement reliée aux homicides des derniers jours. Lors de leur arrivée, les agents auraient été confrontés à un homme de 26 ans près de l'établissement du boulevard Marcel-Laurin. Une fusillade aurait éclaté et le suspect aurait été mortellement atteint d’au moins une balle.

Son décès a été constaté sur les lieux.

Le BEI a confié l’enquête parallèle à la Sûreté du Québec (SQ), qui agira également comme service de police de soutien. On demande aux personnes qui auraient été témoins de cet événement de communiquer avec le service de police.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a souligné via ses réseaux sociaux «l'efficacité» et le «dévouement» du SPVM. «C'est dans ces moments qu'on doit tous travailler ensemble et faire confiance en nos autorités dans un objectif commun d'assurer la sécurité de nos populations», a-t-elle mentionné avant d'offrir à nouveau ses condoléances aux familles des victimes. Mme Plante a également déclaré que les 48 dernières heures ont été «éprouvantes».

Une fois de plus, notre police démontre son efficacité et son dévouement pour la sécurité des Montréalais-es.



Merci au @SPVM et nos partenaires de @policelaval et de la @sureteduquebec, les dernières 48 h ont été éprouvantes pour tout le monde. #polmtl — Valérie Plante (@Val_Plante) August 4, 2022

Trois meurtres

Mardi, deux hommes ont été tués par balles lors de deux fusillades survenues dans un intervalle d'environ une heure dans le nord de Montréal. Ces deux incidents se sont produits dans les secteurs de Saint-Laurent et d'Ahuntsic.



Les victimes sont André Fernand Lemieux 64 ans et Mohamed Salah Belhaj, 48 ans. Les deux décès ont été confirmés par les policiers dès leur arrivée sur les lieux.

À peine 24 heures plus tard, une autre personne a été tuée d'au moins un projectile en pleine rue, cette fois à Laval, dans le secteur de Laval-des-Rapides. L'identité de la victime n'est pas encore connue, mais elle est âgée de la vingtaine.

Les victimes auraient été choisies au hasard. C'est du moins l'hypothèse étudiée actuellement par les autorités.

Un résidant inquiet

Un résidant de l'arrondissement Saint-Laurent rencontré jeudi matin par la Presse canadienne n'a pas caché son inquiétude à la suite de l'incident.

«Je (suis) un peu inquiet. Je prends l'autobus, je travaille (la nuit) et hier, quand j'ai entendu les informations, je me suis dit que non, il n'y a aucune façon que je vais prendre l'autobus ici dans le coin», a raconté Daryl Holmes, qui a finalement décidé d'appeler un Uber pour rentrer chez lui.

M. Holmes n'a pas été surpris d'apprendre que le suspect a été trouvé dans le secteur du motel, affirmant que les gens de Saint-Laurent savent que c'est un endroit où se trouvent souvent des individus louches.

S'il est rassuré que le suspect ait été trouvé et neutralisé, M. Holmes est secoué à un point tel qu'il songe à quitter l'arrondissement dans lequel il a habité toute sa vie.

«Ce n'est plus un endroit sécuritaire», a-t-il lancé en anglais, ajoutant que dans sa jeunesse, les enfants pouvaient laisser traîner leur vélo dehors sans même craindre de se le faire voler.

«Maintenant, tu ne peux même pas ouvrir la porte parce que tu ne sais jamais ce qui va se passer», a-t-il déploré.