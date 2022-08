Le tireur présumé de la série de meurtres apparemment aléatoires qui a coûté la vie à trois personnes à Montréal et Laval sur une période de 24 heures a été autorisé à continuer à vivre à l’extérieur d’un établissement de santé mentale, même si un psychiatre a jugé qu’il représentait un «risque important à la sécurité publique» au printemps dernier.

Ce texte est une traduction de CTV News

Le tireur, Abdulla Shaikh, 26 ans, a été abattu par la police de Montréal jeudi matin dans le stationnement d’un motel lors d’une opération liée aux trois meurtres.

Les archives judiciaires montrent que M. Shaikh avait un casier judiciaire pour des accusations d’agression et de méfait.

Une décision récente du Tribunal administratif du Québec a soulevé des questions sur les raisons pour lesquelles il a été autorisé à continuer de vivre en dehors de la supervision directe de professionnels de la santé mentale alors qu’il était considéré comme un danger pour les autres.

Le psychiatre de l’homme a témoigné lors d’une audience en mars 2022 que M. Shaikh avait montré des améliorations de son état mental au cours des six mois précédents, mais il y avait des «inquiétudes persistantes».

On mentionnait que «le déni et la banalisation des troubles du comportement, de la violence et de la pathologie psychiatrique» ainsi que «le lourd passé d’accusations d’actes criminels de toutes sortes reste nié, ce qui banalise les risques futurs de passage à l’acte».

«La Commission retient de la preuve que [l’accusé] représente toujours, en raison de son état mental, un risque important pour la sécurité publique», indique la décision du 29 mars.

Un résumé de son cas a montré que M. Shaikh a été libéré d’un établissement de santé mentale le 25 janvier 2021 et condamné à respecter plusieurs conditions après avoir été déclaré non responsable pénalement en raison de troubles mentaux pour un crime commis en 2018.

Lors de l’examen annuel de sa libération, le psychiatre a fait part de ses inquiétudes concernant l’état mental de M. Shaikh et le risque pour la sécurité publique, citant «l’imprévisibilité des comportements agressifs» de son patient et le manque d’accès aux membres de sa famille par l’équipe de traitement.

Le médecin lui a néanmoins recommandé de rester à l’extérieur de l’établissement de santé mentale sous plusieurs conditions. Parmi celles-ci, vivre dans un lieu approuvé par le chef de l’hôpital, se conformer aux recommandations de son équipe de soins, éviter les drogues, garder la paix et effectuer des analyses d’urine régulières.

Le résumé note que l’homme s’est présenté près de l’entrée de l’aéroport Pierre Elliott Trudeau de Montréal et a allumé son passeport en feu avec une bougie en juillet 2018.

Il s’est également rendu à l’aéroport deux fois de plus et s’est fait dire de partir avant d’être arrêté après avoir tenté de s’introduire par effraction dans une zone sécurisée de l’aéroport de Mirabel.

Rencontre prévue avec les services de police

La ministre de la Sécurité du Québec, Geneviève Guilbault, a organisé une rencontre virtuelle au courant de la journée du vendredi, avec les chefs de police de la Sûreté Québec, du Service de police de la Ville de Montréal et du Service de police de Laval, a appris Noovo Info.

«La ministre arrive en monde écoute. Le but de la rencontre est que les corps de police fassent part à la ministre de leurs besoins», indique-t-on au cabinet de Mme Guilbault. «La ministre aura certainement quelques questions sur ce qui se passe sur le terrain ces jours-ci de façon globale, mais on veut surtout être en mesure de faciliter leur travail, si nécessaire.»

Cette rencontre se déroule dans la foulée des trois homicides commis dans les derniers jours dans la métropole.

Au terme de cette rencontre, la vice-première ministre ne s'exprimera pas publiquement le jour même.

Avec les informations de Louis-Philippe Bourdeau pour Noovo Info.