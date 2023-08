Michael Oher, l'ancien ailier défensif de la NFL connu pour le film The Blind Side (The Blind Side: l'éveil d'un champion, v.f.), a déposé une pétition lundi auprès d'un tribunal du Tennessee: il accuse Sean et Leigh Anne Tuohy de lui avoir menti en le faisant signer des documents qui en faisaient ses tuteurs légaux plutôt que ses parents adoptifs il y a près de deux décennies.

Dans la pétition déposée lundi devant le tribunal de tutelle du comté de Shelby, Oher demande la résiliation de la tutelle ainsi qu'un bilan complet de l'argent gagné grâce à l'utilisation de son nom et de son histoire.



Il demande également à être rémunéré pour ce qui lui est dû, ainsi que les intérêts. Oher, qui n'a jamais été un adepte du film sur sa vie, demande également dans la pétition que les Tuohy soient sanctionnés et obligés de verser des dommages compensatoires et punitifs déterminés par le tribunal. ESPN.com a d'abord rapporté la pétition.

Steve Farese, avocat des Tuohy, a déclaré à l'Associated Press qu'ils déposeront une réponse aux allégations devant le tribunal, mais il a refusé de commenter davantage. Il faisait partie des trois avocats assignés au nom des Tuohy lundi.

Leigh Anne Tuohy n'a pas répondu immédiatement à un courriel envoyé à son site web personnel. Le film a été nominé pour un Oscar et Sandra Bullock a remporté le prix de l'Académie pour son interprétation de Leigh Anne Tuohy.

Dans la pétition, Oher déclare qu'il a appris en février que les Tuohy demeurent ses tuteurs légaux.

Oher accuse les Tuohy de n'avoir jamais tenté d'engager des poursuites légales pour obtenir la garde auprès du Département des services humains du Tennessee avant qu'il n'atteigne l'âge de 18 ans. Les documents de tutelle ont été déposés le 4 août 2004, après qu'Oher a atteint l'âge de 18 ans en mai de la même année.

Une belle carrière dans la NFL

Il a été choisi en tant que 23e choix lors du repêchage de 2009, et il a passé ses cinq premières saisons avec les Ravens de Baltimore. Il a fini par jouer huit saisons dans la NFL, dont en 2014 quand il a commencé 11 matchs pour les Titans du Tennessee. Oher a terminé sa carrière avec deux années chez les Panthers de la Caroline.

Il a commencé 110 matchs en carrière et a remporté un Super Bowl avec les Ravens. Il a également terminé deuxième du vote derrière Percy Harvin, des Vikings du Minnesota, pour le titre de recrue offensive de l'année de l'Associated Press, après avoir commencé tous les 16 matchs de sa première saison en tant qu'ailier droit.

Oher, qui a eu 37 ans en mai, a joué pour la dernière fois dans la NFL en 2016 avant d'être libéré en 2017 par les Panthers.