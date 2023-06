C’était officieux, c’est maintenant officiel: l’ex-PDG de la Caisse de dépôt et placement du Québec Michael Sabia prendra les rênes d’Hydro-Québec.



La nouvelle a été confirmée au terme du Conseil des ministres, mercredi. Il entrera en fonction le 1er août.

La semaine dernière, des sources avaient confirmé à Noovo Info que l’homme de 69 ans serait nommé à la tête de la société d’État.

Selon un communiqué du cabinet du premier ministre François Legault, la nomination suit la recommandation du conseil d'administration d'Hydro-Québec.

M. Sabia, qui a dirigé la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) entre 2009 et 2020, succédera à Sophie Brochu au poste de président-directeur général de la société d'État. Cette dernière avait annoncé en janvier dernier qu'elle quitterait le poste qu'elle occupait depuis 2020 le 11 avril. Mme Brochu avait alors estimé qu'Hydro-Québec avait besoin d'une personne avec un profil différent pour la prochaine étape. Pour illustrer son propos, elle avait comparé le plan stratégique d'Hydro-Québec à la construction d'une maison.

Comme une architecte, elle estime que sa force est de dessiner les contours du plan stratégique en collaboration avec les acteurs de la société civile. La prochaine étape nécessiterait une personne dont la force serait l'exécution opérationnelle, selon elle. «Comprenez-moi bien, construire la maison, c'est plus difficile que la dessiner», avait-elle affirmé en conférence de presse en février.

Or, le premier ministre Legault a pleine confiance en Michael Sabia pour «mettre son expérience et son expertise au profit de notre nation afin de bâtir un Québec plus vert et plus prospère».

«C'est un homme d'expérience qui saura poursuivre et surmonter les défis de la transition énergétique du Québec!» - François Legault

Je suis fier d’annoncer la nomination de M. Michael Sabia à titre de nouveau président-directeur général d’@hydroquebec. C'est un homme d’expérience qui saura poursuivre et surmonter les défis de la transition énergétique du Québec!



📷Lisa Sakulensky pic.twitter.com/jUiRHDsjvY — François Legault (@francoislegault) May 31, 2023

M. Sabia a fait carrière dans la haute fonction publique fédérale et québécoise ainsi que dans le monde des affaires. En plus du poste de PDG de la CDPQ qu'il a occupé de 2009 à 2020, il a été PDG d'Entreprises Bell Canada et dirigeant principal des finances de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN).



Dans la fonction publique fédérale, il a œuvré principalement au ministère des Finances et au Bureau du Conseil privé.

«J’entreprends ce mandat avec humilité et détermination en sachant pouvoir compter sur des gens compétents et engagés», a commenté M. Sabia, dans une déclaration relayée par le biais du communiqué du cabinet du premier ministre.

Plus tôt au cours du mois de mai, le Conseil des ministres avait annoncé la nomination de Manon Brouillette au poste de présidente du conseil d’administration d’Hydro-Québec.

Pierre Despars occupait quant à lui le poste de président-directeur général par intérim depuis le 5 avril dernier.

Une nomination qui suscite des questions

L'annonce de la nomination de Michael Sabia avait suscité des questions, notamment chez les partis d'opposition. La semaine dernière, Québec solidaire (QS) demandait qu'il vienne expliquer sa vision en commission parlementaire, une requête refusée par le gouvernement.

Une motion présentée la semaine dernière par le député Haroun Bouazzi, de QS, demandait que l'Assemblée nationale étudie le plan stratégique d'Hydro-Québec 2022-2026.

Elle demandait en outre «que dans le cadre de cette étude soit entendu le futur PDG dès son entrée en poste». Le gouvernement caquiste a refusé le dépôt de la motion.

Plus tôt, l'opposition officielle avait soulevé plusieurs questions sur l'arrivée de M. Sabia, sur les orientations qu'il souhaite donner à Hydro-Québec et sa relation avec le gouvernement Legault.

«Est-ce que M. Sabia va acheter la vision caquiste par rapport au Dollarama de l’énergie?» a notamment demandé le libéral Monsef Derraji.

Rappelons qu’en octobre dernier, l’ex-PDG Sophie Brochu avait formulé une mise en garde contre la tentation de transformer Hydro-Québec en «magasin à un dollar» de l’électricité.

«Est-ce qu’il va avoir la liberté de dire ce qu’il pense? (...) Est-ce qu’on va construire plus de barrages? Est-ce qu’on va régler le problème d’infrastructures? C’est beaucoup de questions», a poursuivi M. Derraji.

Pour le ministre de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, «avec la demande d’énergie de plus en plus importante, Hydro-Québec devra être plus agile et innover dans cette importante période de transition énergétique».

«M Sabia est une candidature de choix pour exécuter la transformation nécessaire d’Hydro-Québec», a souligné mercredi le ministre Fitzgibbon. Sa relation avec l'ex-PDG Brochu a fait l'objet de rumeurs, comme quoi elle était à couteaux tirés, chose qui a été démentie.

Avec des informations de La Presse canadienne et la collaboration de Guillaume Théroux pour Noovo Info.