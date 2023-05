L'acteur québécois Michel Côté est décédé à 72 ans, a annoncé sa famille par le biais de représentants, lundi.

«C'est avec une infinie tristesse que la famille de Michel Côté annonce son décès survenu le 29 mai 2023, entouré de ses proches», est-il indiqué dans un communiqué d'Annexe Communications.

Une annonce est attendue prochainement concernant les cérémonies entourant le décès de M. Côté.

Il y a un peu plus d’un an, l'agence du comédien avait annoncé son retrait de la vie publique pour «une période indéterminée» à la suite d'un diagnostic de maladie de la moelle osseuse. Quelques mois après son retrait, M. Côté a été nommé à l’Ordre du Canada, en décembre 2022.

Michel Côté, originaire d'Alma au Saguenay–Lac-Saint-Jean, a pris sa retraite du cinéma en 2018. Au cours de sa prolifique carrière, il a joué dans une quarantaine de productions québécoises. Considéré comme l'un des acteurs les plus talentueux et populaires de sa génération, il a notamment pris l'affiche dans Cruising Bar, C.R.A.Z.Y., De père en flic, etc.

L’acteur a remporté trois prix Gémeaux (1989, 1999), un prix Génie (2006) pour son rôle dans C.R.A.Z.Y. et deux prix du Gala Québec Cinéma (2006, 2013, appelés les prix Jutra à l’époque). Sa participation au film C.R.A.Z.Y. a valu à Michel Côté une reconnaissance internationale. Le long-métrage a été réalisé par Jean-Marc Vallée, qui est décédé en décembre 2021 à l’âge de 58 ans.

Les Québécois doivent également à M. Côté la création en 1979, avec Marc Messier et Marcel Gauthier, de la comédie itinérante Broue, une pièce de théâtre sur la taverne. La pièce de théâtre sur la taverne a fait l’objet de 3322 représentations avec Côté, Messier et Gauthier jusqu’en avril 2017. Le site de Broue rapporte qu’en près de quatre décennies, plus de 3,3 millions de spectateurs ont assisté à la mythique pièce. Les comédiens Luc Guérin, Martin Drainville et Benoît Brière ont repris le flambeau de sa mise en scène en 2019.

Michel Côté et l'actrice Véronique Le Flaguais étaient en couple depuis près de 50 ans. Ils sont les parents de l'acteur, comédien et doubleur québécois Maxime Le Flaguais.

Filmographie de Michel Côté (sources: Allociné, AllMovie et IMDb)

1983 | Au clair de la lune

1984 | Le Crime d'Ovide Plouffe

1986 | La Fuite

1989 | Cruising Bar

1989 | Dans le ventre du dragon

1990 | T'es belle Jeanne

1990 | Moody Beach

1990 | La Fille du Maquignon

1992 | Miss Moscou

1994 | Le Vent du Wyoming

1995 | Erreur sur la personne

1995 | Liste noire

2000 | La Vie après l'amour

2003 | Sur le seuil

2004| Le Dernier Tunnel

2005 | C.R.A.Z.Y.

2007 | Ma fille, mon ange

2008 | Cruising Bar 2

2009 | De père en flic

2010 | Piché, entre ciel et terre

2011 | Le Sens de l'humour

2012 | Omertà

2014 | Les Maîtres du suspense

2016 | Mon ami Dino

2017 | De père en flic 2

Avec de l'information d'Émile Bérubé-Lupien pour Noovo Info.