Un monument de la culture québécoise nous a quittés lundi, alors que Michel Côté est décédé à l’âge de 72 ans. Au cours de ses plus de 50 ans de carrière, il aura su marquer le Québec par son talent et sa polyvalence. Voici quelques-uns de ses plus grands rôles.



Broue

En 1979, Michel Côté s’embarque dans une aventure théâtrale qui durera près de 40 ans. Aux côtés de Marc Messier, Marcel Gauthier et Véronique Le Flaguais, avec qui il sera marié pendant plus de 50 ans, il joue dans la pièce Broue. L’œuvre, qui met en scène de nombreux personnages rassemblés dans une taverne, sera jouée à plus de 3000 reprises devant plus de 3 millions de spectateurs.

Un premier rôle au cinéma

En 1983, Michel Côté fait ses premiers pas au cinéma dans Au clair de la Lune d’André Forcier, dans le rôle de François. Ce sera le premier jalon d’une carrière qui s’étalera sur plus de 40 ans sur le grand écran.

Quelques années plus tard, c’est la consécration au cinéma alors que le comédien joue pas moins de quatre rôles dans Cruising Bar de Robert Ménard. Le long-métrage, qui sera nominé dans la catégorie Meilleur film des prix Génie, qui récompensait à l’époque les meilleures réalisations dans l’industrie canadienne du cinéma, met en scène quatre hommes cherchant à draguer dans un bar. Michel Côté reprendra le collier dans Cruising Bar 2 prendra l’affiche en 2008.

Des succès au petit écran

Dans les années 1990, le comédien connaîtra sa part de succès à la télévision, alors qu’il campe notamment le rôle de Jean-Lou dans la comédie télévisée La petite vie, qui connaîtra un immense succès de 1993 à 1998.

Quelques années plus tard, Michel Côté joue le rôle de l’enquêteur Pierre Gauthier dans la série policière Omertà. La série aura droit à une adaptation au cinéma éponyme en 2012.

Des retrouvailles avec Jean-Marc Vallée

En 2005, Michel Côté renoue avec le réalisateur Jean-Marc Vallée, alors qu’il joue le rôle de Gervais Beaulieu, un père de famille de la vieille école du Québec des années 1970 qui apprend à composer avec l’homosexualité de son fils. Il se méritera la récompense du meilleur acteur au Gala Québec Cinéma (auparavant Soirée des prix Jutra).

Il s’agit de la deuxième collaboration entre Michel Côté et Jean-Marc Vallée, qui est décédé en 2021, alors que le comédien avait joué dans le premier film du réalisateur, Liste noire, en 1995.

Un duo de choc avec Louis-José Houde

En 2009 et en 2017, Michel Côté partage l’affiche avec l’humoriste Louis-José Houde dans De Père en flic et De père en flic 2. Il y joue le rôle d’un père policier qui doit collaborer avec un fils avec lequel il a peu en commun.

Pour l'ensemble de sa carrière, Michel Côté recevra le prix Jutra-Hommage lors du gala de 2013 et sera nommé officier de l'Ordre du Canada en 2022.