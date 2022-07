Pouvez-vous vous imaginer être sans nouvelle d'un proche... depuis 20 ans?

C'est la réalité d'une famille de Rouyn-Noranda.

Le 30 juin 2002, le Rouynorandien de 57 ans Michel Vendette disparaissait et il n'a jamais été revu depuis.

Les recherches et les appels des proches et de la Sûreté du Québec sont demeurés vains.

Sa nièce Stéphanie explique à quel point c'est difficile pour la famille de vivre avec toutes ces questions :

«C'est dans l'incompréhension et la déception par rapport à ça. On cherche quelqu'un, mais on n'a pas de réponse. C'est comme un sentiment d'inachevé. On attend qu'il revienne», explique-t-elle.

Stéphanie en profite pour faire cette demande à ceux qui pourraient avoir des réponses :

«Est-ce que quelqu'un l'a embarqué sur le pouce quelque part et que ça mal viré, ou quelqu'un l'a frappé accidentellement? Des fois, les nerfs font faire des choses. Si une personne a des remords, c'est sûr qu'une famille attend. S'il est toujours en vie, quelqu'un n'ose peut-être pas le dire», affirme-t-elle.

