Après de nombreuses discussions et un examen attentif de la situation, les Blue Jackets de Columbus et Mike Babcock ont convenu d'entamer le processus pour qu'il quitte de façon immédiate son poste d'entraîneur-chef.

Les Blue Jackets ont également annoncé que l'entraîneur adjoint Pascal Vincent a été nommé entraîneur-chef et qu'il a accepté un contrat de deux ans jusqu'à la fin de la saison 2024-2025.

«C'était une décision difficile pour tout le monde, mais une que nous pensions nécessaire pour nous assurer que la concentration soit dirigée vers les joueurs et la prochaine saison de l'équipe», a mentionné Jarmo Kekalainen, le directeur général des Blue Jackets.

«Au nom de toute l'organisation des Blue Jackets, nous voulons remercier Mike pour son travail acharné et le professionnalisme qu'il a montrés dans ce plan conjoint pour qu'il quitte son poste.»

«Après réflexion, il devenait clair que de continuer à agir en tant qu'entraîneur-chef des Blue Jackets aurait été une trop grande distraction, a dit Babcock. Même si je suis déçu de ne pas avoir eu l'occasion de poursuivre le travail que nous avons commencé, je sais qu'il est dans l'intérêt de l'organisation que je quitte mon poste. Je souhaite bonne chance à tous les membres de l'organisation pour la saison à venir.»

Babcock avait été embauché il y a deux mois, mais il a récemment fait l'objet d'une enquête parce qu'il a demandé à ses joueurs de lui montrer des photos provenant de leur téléphone.

La LNH et l'Association des joueurs de la LNH ont procédé à l'enquête à la suite, notamment, des commentaires de l'ancien joueur Paul Bissonnette lors du balado «Spittin Chiclets». Un joueur non identifié lui aurait dit que le vétéran entraîneur avait demandé aux joueurs lors de réunions individuelles de voir des photos sur leur téléphone et de les diffuser ensuite sur sa télévision.

Babcock, 60 ans, et le capitaine des Blue Jackets, Boone Jenner, ont expliqué dans un communiqué commun publié par l'équipe que les rapports étaient «une déformation flagrante de ces réunions et qu'ils sont extrêmement offensants».

L'Association des joueurs a fait savoir jeudi que son directeur exécutif et son adjoint avaient pris la direction de Columbus pour enquêter sur les rapports. Marty Walsh et Ron Hainsey ont rencontré quelques joueurs des Blue Jackets.

Le syndicat a fourni à la LNH une mise à jour des informations recueillies, vendredi.

Vincent, qui fêtera son 52e anniversaire de naissance le 22 septembre, s'est joint aux Blue Jackets en 2021. Il a passé les 10 saisons précédentes comme membre de l'organisation des Jets de Winnipeg, dont cinq comme entraîneur-chef du Moose du Manitoba, dans la Ligue américaine de hockey, de 2016 à 2021.

Vincent a présenté une fiche de 155-139-31 en 325 matchs derrière le banc dans la LAH et il a reçu le trophée Louis A.R. Pieri en 2017-18, en tant qu'entraîneur-chef de l'année. Il a été l'adjoint de Claude Noel et de Paul Maurice avec les Jets pendant cinq saisons, de 2011 à 2016.

«Pascal Vincent est un entraîneur exceptionnel, a affirmé Kekalainen. Il connaît nos joueurs et notre organisation et il est respecté par tout le monde ici. Il était un bon candidat pour notre poste d'entraîneur-chef il y a plusieurs mois et il est le mieux placé pour nous aider à gérer ce changement, alors que nous commençons le camp.»

Avant son arrivée à Winnipeg, Vincent a passé 12 saisons comme entraîneur-chef dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Screaming Eagles du Cap-Breton, de 1999 à 2008, et le Junior de Montréal, de 2008 à 2011.

Il a montré un dossier de 429-313-87 en 829 matchs au cours de cette période, connaissant 10 saisons gagnantes et remportant neuf séries. Il a gagné le trophée Ron-Lapointe, remis au meilleur entraîneur-chef de la LHJMQ, après la saison 2007-08, lorsqu'il a guidé les Screaming Eagles vers une fiche de 40-24-6.

«C'est une journée difficile, mais j'attends cette opportunité avec impatience et j'apprécie la confiance que l'organisation m'accorde pour diriger cette équipe, a déclaré Vincent. Nous avons un superbe groupe de joueurs qui ont travaillé très dur pour préparer la saison. Mon objectif sera de travailler avec notre personnel pour les aider à s'améliorer chaque jour et à être prêts pour ce que nous pensons être une saison excitante.»

Vincent, qui a également été directeur général de son équipe lors de ses huit dernières saisons dans la LHJMQ, a mis la main sur le trophée Maurice-Filion en 2006-2007, à titre de meilleur directeur général, avec les Screaming Eagles.

Natif de Laval, Vincent a joué quatre saisons dans la LHJMQ, totalisant 15 buts et 58 points en 252 matchs en carrière, de 1988 à 1992. Il a aidé le Collège-Français de Verdun à remporter la Coupe du Président et à se qualifier pour le tournoi de la Coupe Memorial, en 1991-92. Il a disputé une saison professionnelle avec les Cherokees de Knoxville, de l'ECHL, avant de lancer sa carrière d'entraîneur.