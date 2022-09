Santé Canada a approuvé jeudi l'utilisation chez les adultes d'un nouveau vaccin contre la COVID-19 de Moderna qui cible à la fois la souche originale du coronavirus et le variant Omicron.

«Il s'agit essentiellement de deux vaccins en un», a illustré durant une séance d'information le Dr Marc Berthiaume, directeur du Bureau des sciences médicales de Santé Canada.

Ce vaccin dit «bivalent», qui pourra être utilisé comme dose de rappel, cible tout particulièrement le sous-variant BA.1 d'Omicron, ont précisé des responsables de la santé publique.

«Afin de nous assurer que nous ayons le plus d'options possible pour combattre les variants actuels et futurs, nous avons demandé à Pfizer-BioNTech et à Moderna des demandes d'autorisation pour des vaccins ciblant spécifiquement BA.4 et BA.5», a ajouté le Dr Berthiaume.

Il a du même souffle précisé que le nouveau vaccin ayant obtenu le feu vert jeudi offre tout de même une protection contre ces sous-variants plus récents.

À lire également :

Le Canada a déjà acheté 12 millions de doses du nouveau vaccin de Moderna et celles-ci devraient commencer à être livrées «au cours des prochains jours et des prochains mois», a souligné le sous-administrateur en chef de la santé publique du Canada, le Dr Howard Njoo.

Il a, du même souffle, insisté sur le fait que les vaccins contre la COVID-19 qui ne ciblent spécifiquement que la souche d'origine du virus demeurent efficaces.

Il a découragé les personnes dues pour une dose de rappel à repousser leur rendez-vous si le vaccin bivalent ne leur est pas accessible dans l'immédiat.

«Les personnes qui choisissent de retarder l'administration d'une dose de rappel pour attendre l'arrivée d'un nouveau vaccin ont tout intérêt à examiner attentivement leur risque individuel que ce choix peut comporter», a dit le Dr Njoo.

Le Royaume-Uni a approuvé le vaccin bivalent de Moderna il y a deux semaines et la Food and Drug Administration des États-Unis a donné le feu vert à Moderna et à Pfizer-BioNTech plus tôt cette semaine.

Santé Canada évalue aussi présentement une demande d'autorisation de Pfizer-BioNTech pour un vaccin bivalent ciblant le sous-variant BA.1.

À lire également : La majorité des gens infectés par Omicron ne le savent pas, selon une étude

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, tiendra un point de près jeudi après-midi. Il devrait réitérer l'importance de recevoir un vaccin de rappel contre la COVID-19.

Le ministre Duclos a déjà signalé qu'un déploiement rapide des vaccins sera important pour repousser une autre vague potentiellement importante d'infections à l'automne.

Le variant Omicron est arrivé au Canada à la fin de 2021 et il s'est propagé de façon agressive depuis. Les sous-variants d'Omicron sont maintenant de loin les souches les plus répandues du virus au pays.