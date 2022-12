Le directeur national de santé publique du Québec, Luc Boileau, tiendra une conférence de presse à 13h00, mercredi, afin de faire le point sur l'évolution des maladies respiratoires infectieuses au Québec.

Lors de sa plus récente sortie publique, le 5 décembre dernier, le Dr Boileau prévoyait un mois de décembre difficile, en raison d’une activité grippale élevée. Il disait espérer atteindre rapidement le pic des infections d'influenza.

Or, de nouvelles données dévoilées lundi dernier par l’Institut national de santé publique (INSPQ) ont laissé croire que le plateau espéré à l'approche de la période des Fêtes pourrait avoir été atteint.

Ces données ont démontré que la semaine dernière, le taux de tests de dépistage positifs avait légèrement reculé pour passer de 27 % à 25,2 %. Le nombre de cas dépistés a aussi reculé, de 3332 dans la semaine s'étant terminée le 3 décembre à 3175 la semaine dernière.

La très grande majorité des infections relevées étaient liées à l'influenza A avec 3157 cas, mais l'influenza B gagnait lentement du terrain. Au cours des trois dernières semaines, les infections attribuées à une souche d'influenza B sont passées de six cas, à huit, puis à 18 cas.

Les plus récentes données indiquent aussi que 18,98 % de la population du Québec s'est prévalue de sa dose vaccinale contre l’influenza offerte gratuitement. Chez les groupes d'âge les plus à risque de complications graves, plus de 59 % des personnes âgées de 75 ans et plus ont reçu le vaccin et plus de 39 % des personnes qui ont de 60 à 74 ans ont fait de même.

Cette année, le vaccin contre l'influenza est quadrivalent, car il contient des éléments de protection contre chacun des grands sous-types de grippe.

