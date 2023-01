Vous avez toujours voulu posséder une partie des Jeux olympiques de Montréal? C'est désormais possible. Près de 400 pièces de souvenirs olympiques sont mises aux enchères, dont cinq pièces des Jeux olympiques de 1976.

Le plus remarquable est sans doute le maillot de bain porté par le plongeur américain Greg Louganis lors de sa performance à la plateforme de 10 mètres qui lui a valu la médaille d'argent.

«Le maillot de bain Arena Mark Spitz rouge-blanc-bleu, taille 30, présente un motif répétitif de drapeau américain avec des étoiles blanches et des lettres "USA" rayées», indique l'annonce.

Louganis, alors âgé de 16 ans, était le plongeur classé numéro 1 à l'époque, mais il a finalement terminé deuxième face au plongeur italien vétéran Klaus Dibiasi, qui a remporté sa troisième médaille d'or consécutive. Il a ensuite remporté des médailles d'or aux Jeux olympiques d'été de 1984 et 1988 au tremplin et à la plate-forme.

Mercredi après-midi, le maillot de bain Louganis avait recueilli 15 différentes offres d'enchères, son prix s'est établi à 1 242 dollars.



Une médaille de bronze non décernée des Jeux olympiques de Montréal est mise aux enchères. Crédit photo: RR Auction

Une médaille de bronze non décernée est actuellement vendue 1 500 $, soit l'enchère la plus élevée pour l'un des souvenirs de Montréal. La médaille, créée par Giuseppe Cassioli d'Ottawa, porte l'inscription «XXIe Olympiade Montréal 1976» et montre une image de la «Victoire assise» avec le Colisée en arrière-plan. Le revers présente l'emblème olympique de Montréal et la couronne de laurier du vainqueur.



Une torche des Jeux olympiques d'été de 1976 est mise aux enchères. Crédit photo: RR Auction

L'offre actuelle pour une authentique torche des Jeux olympiques d'été de 1976 est de 533 $. Les invitations de la reine Elizabeth II aux Jeux olympiques se vendent 242 $, et deux badges des Jeux avec une offre de 100 $ complètent la collection de Montréal.

Tous les articles, y compris le reste de la collection provenant d'autres Jeux olympiques, sont tous mis aux enchères jusqu'à jeudi.