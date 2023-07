La Garde côtière canadienne (GCC) a accueilli mercredi le NGCC Chedabucto Bay au sein de sa flotte à la station de bateaux de sauvetage de Clarks Harbour, en Nouvelle-Écosse.

En décembre dernier, le NGCC Chedabucto Bay a été le 14e bateau de recherche et de sauvetage à être accepté par le gouvernement du Canada et un mois plus tard, il a été livré à Clarks Harbour.

Ce navire est l’un des 20 nouveaux bateaux de recherche et sauvetage qui seront mis en service par la Garde côtière canadienne et qui porteront le nom de baies géographiques canadiennes. Il est doté d’un équipage de quatre personnes.

Les bateaux de sauvetage sont conçus et équipés pour intervenir en cas d’incidents de recherche et de sauvetage en mer. Ils peuvent naviguer jusqu’à 100 milles marins de la côte, maintenir un délai de préparation d’un maximum de 30 minutes et sont généralement prêts à intervenir dès qu’ils reçoivent une alerte.

Chaque année, la Garde côtière canadienne répond à plus de 6000 demandes d’intervention maritime.

Les 20 navires nouveaux bateaux de recherche et de sauvetage sont construits par le Chantier naval Forillon à Gaspé, au Québec, et par Hike Metal Products à Wheatley, en Ontario, au coût total de 180 millions $, selon la Garde côtière canadienne.