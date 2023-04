Les artistes et travailleur(euse)s de la culture victimes de harcèlement pourront désormais être représentés gratuitement en cour, devant le Tribunal administratif du travail. Cette mesure traduit la volonté du ministère de la Culture «d’aller plus loin» dans la lutte contre ce phénomène.

L’Aparté, le centre de ressources juridiques de première ligne de Juripop pour les personnes qui font l’objet de harcèlement sexuel et psychologique dans le milieu de la culture, profite d’un financement de 3 millions de dollars sur trois ans pour aider les victimes à frapper directement à la porte du Tribunal administratif du travail, ce qui n’était pas le cas auparavant.

D’après Sophie Gagnon, directrice générale de Juripop, certains artistes ne pouvaient pas porter leur cause devant les tribunaux civils avant cette annonce. «C’était beaucoup trop cher», a-t-elle déclaré en conférence de presse avec le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, et l’Union des artistes (UDA) et l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ).

En juin 2022, la prédécesseuse de M. Lacombe, Nathalie Roy, avait fait adopter une réforme, la Loi visant à moderniser et à harmoniser les règles relatives au statut professionnel de l’artiste. La réforme offrait alors une «protection semblable à ce qu’offrent les normes du travail», a dit M. Lacombe, mardi en point de presse à Montréal, mais un débalancement financier subsistait pour certains artistes et travailleur(euse)s du milieu culturel.

Pour Sophie Gagnon, cette «injustice» de la refonte est maintenant «corrigée».

«Au-delà de téléphoner, si les gens veulent poursuivre au tribunal, ils pourront le faire en étant représentés gratuitement pour travailler dans un environnement sain et sécuritaire.» - Mathieu Lacombe, ministre de la Culture

«C’était pour nous un non-sens que certains artistes étaient bien protégés et que d’autres ne l’étaient pas du tout», a convenu le ministre Lacombe.

L'Aparté a été créée en 2018 à la suite des répercussions du mouvement #MoiAussi sur le milieu de la culture. Par le biais de leurs dirigeants présents à l'annonce l'UDA et l'UNEC se sont réjouies de cette bonification des services offerts par le centre.