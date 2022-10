Le chef du parti conservateur du Québec (PCQ) Éric Duhaime a réitéré mercredi que Québec devait réduire la taille de l’État, notamment en ce qui concerne le conseil des ministres qui doit être dévoilé dans 24 heures.

Lors de son premier point de presse depuis l’élection du 3 octobre, M. Duhaime a justifié sa demande en raison de l’inflation qui frappe le Québec. «Il y a des rumeurs qui courent que le premier ministre s'apprête à augmenter le nombre de ministres. C’est un très mauvais signal à envoyer», a-t-il expliqué.

«Le rôle et le devoir de l'État dans cette situation [d'inflation] c'est de réduire sa taille et de se serrer la ceinture pour donner un peu de répit aux contribuables québécois», a-t-il ajouté.

On pourrait «facilement couper 4 ministres», estime le conservateur qui demande aussi «moins de limousines et plus d’argent pour les contribuables».

Ainsi, M. Duhaime demande à ce qu'on limite le nombre de ministres à 20. La rumeur veut que le prochain gouvernement en compte au moins 28.

Le premier ministre Legault présentera son conseil des ministres jeudi et convoquera l'Assemblée nationale pour le 29 novembre prochain. On peut s'attendre à ce que la session parlementaire soit très courte.

Représentation à l'Assemblée nationale

Le chef du PCQ a tenu à rappeler au premier ministre que la situation concernant la représentation à l'Assemblée nationale était «absurde».

Le plan de M. Duhaime consiste à négocier avec les partis en place pour obtenir certains privilèges réservés aux parlementaires, dont l’accès à certaines structure comme un bureau et pour y tenir des points de presse.

En cas d'insuccès, M. Duhaime confirme qu’il y aura plusieurs options, dont l’organisation de manifestation pour dénoncer la situation. «Pour l’instant je focalise sur le plan A, mais si ça ne fonctionne pas en novembre, on va faire autre chose».

Rappelons que le parti a obtenu 530 786 voix lors du scrutin que ce dernier n’a pas été en mesure de faire élire un seul député. À cet effet, M. Duhaime souligne que son plus grand échec n’est pas d’avoir aucun élu au Salon bleu, mais de ne pas avoir été en mesure de faire augmenter le taux de participation.

«J’étais convaincu que notre arrivée allait faire augmenter la participation. Malheureusement il a encore descendu et s’il fallait qu’on dise à 530 000 Québécois que leur vote ne vaut rien, je m’inquiète qu’il va encore descendre aux prochaines élections», s’est désolé M. Duhaime.

Le taux de participation aux dernières élections s'est établi à 66,15 %, selon Élections Québec.

Interrogé à savoir s'il aurait, lui, prêté serment au roi Charles III, M. Duhaime a dit respecter les institutions, mais accorder aussi beaucoup d'importance au libre-choix.

Avec des informations de Caroline Plante de la Presse canadienne