Les Canadiennes ont terminé au pied du podium au relais au 4 x 400 m des Championnats du monde d'athlétisme, dimanche.

Le quatuor formé de Zoe Sherar, Aiyanna Stiverne, Kyra Constantine et Grace Konrad a signé son meilleur résultat de la saison en trois minutes 22,42 secondes.

Les Néerlandaises ont remporté l'or en vertu d'un excellent dernier relais de Femke Bol. Elles ont arrêté le chronomètre à 3:20,72. Les Jamaïcaines (3:20,88) et les Britanniques (3:21,04) ont également devancé les représentantes de l'unifolié.

Il s'agissait de la dernière épreuve de ces Mondiaux. Le Canada se classe ainsi au deuxième rang au classement des nations avec quatre médailles d'or, à égalité avec l'Espagne. Les États-Unis sont premiers, avec 12 victoires.

Au total des médailles, le Canada a terminé sixième avec six, dont deux d'argent.

Le Canadien Moh Ahmed a terminé au septième rang du 5000 m.

Ahmed, de St. Catharines, en Ontario, a parcouru la distance en 13 minutes 12,92 secondes.

Le Norvégien Jakob Ingebrigtsen (13:11,30) a enfilé la médaille d'or, tandis que l'Espagnol Mohamed Katir (13:11,44) et le Kényan Jacob Krop (13:12,28) sont respectivement montés sur les deuxième et troisième marches du podium.

Ahmed, 32 ans, a été décoré d'argent au 5000 m lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

«Dans les cinq ou six derniers tours, il semblait qu'il y avait toujours une personne différente qui poussait, poussait, poussait, a raconté Ahmed. Je n'arrivais pas à améliorer ma position, et au moment où je m'en suis rendu compte, il me restait 800 mètres à parcourir. C'est juste malheureux, il y avait beaucoup de trafic.»

Il a également obtenu le bronze dans cette épreuve aux Mondiaux de 2019, à Doha, au Qatar.

Plus tôt dimanche, Rory Linkletter de Calgary a réussi le meilleur résultat canadien au marathon masculin. Il a pris la 19e place avec un chrono de 2:12:16, son meilleur de la saison.

Ben Preisner, de Milton en Ontario, et Justin Kent, de Burnaby en Colombie-Britannique, ont terminé 28e et 30e.

Leurs temps ont été 2:15:02 et 2:15:26, respectivement.