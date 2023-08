Monsef Derraji renonce à se porter candidat à la direction du Parti libéral du Québec (PLQ). Le député de Nelligan a fait part de sa décision en publiant une déclaration sur les réseaux sociaux.

Le député libéral affirme avoir exploré «les différentes façons qui s'offraient à lui pour contribuer à la relance et la revitalisation du PLQ» et «qu'il a abouti à la conclusion qu'actuellement, sa contribution serait davantage significative, pertinente et efficace autrement que dans le cadre d'une course à la chefferie».

M. Derraji estime néanmoins «que le PLQ mérite une course vivifiante».

«Je crois en la force du débat d'idées, en la démocratie interne et en la nécessité de consolider une position de confiance auprès de nos concitoyens», écrit-il dans sa déclaration.

Monsef Derraji encourage ainsi d'autres personnes à devenir candidate ou candidat pour afin de devenir la prochaine cheffe ou le prochain chef du Parti libéral du Québec.

«Je soutiendra le/la prochain(e) chef(fe) de notre parti, en oeuvrant pour l'unité et la cohésion autour des valeurs libérales», conclut-il en remerciant tout ceux et celles qui lui ont apporté leur soutien et leurs encouragements.

 

En juin dernier, le député de Pontiac, André Fortin, a lui aussi annoncé qu'il ne serait pas dans les rangs pour succéder à Dominique Anglade qui a quitté son poste de cheffe du PLQ en novembre dernier.

Dans un message sur Facebook, le député libéral évoquait alors des raisons familiales. «Ce poste ne me permet simplement pas d'être le type de père que je souhaite être», avait-il écrit.

Parmi les noms qui circulent toujours pour la succession de Dominique Anglade, on retrouve, le chef par intérim du PLQ, Marc Tanguay, le député libéral de Marguerite-Bourgeoys, Frédéric Beauchemin et le député libéral fédéral de Louis-Hébert, Joël Lightbound.

Officiellement, il n'y a aucun candidat sur la ligne de départ.