Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, a annoncé un financement de 2,19 millions $ (M$) au cours des trois prochaines années pour protéger des espèces en péril dans l'aire naturelle des Montagnes Vertes du Nord, dans le sud du Québec.

Après avoir reçu 2,4 millions $ entre 2019 et 2023 pour la première phase du projet, l’organisation Corridor appalachien recevra 2,19 millions $ au cours des trois prochaines années pour «favoriser la protection et le rétablissement d'espèces en péril en réduisant les menaces qui pèsent sur elles et en améliorant leur habitat dans la région des Montagnes Vertes du Nord».

Le ministre Guilbeault était de passage à Eastman, en Estrie, mardi, pour en faire l’annonce.

Les Montagnes Vertes du Nord, «l'une des plus grandes forêts tempérées relativement non perturbées au monde», selon le ministre Guilbeault, abritent 26 espèces en péril, dont la grive de Bicknell, la tortue des bois, la salamandre pourpre, le monarque et le noyer cendré.

«Les plantes et les animaux qui vivent dans les montagnes ici constituent un écosystème précieux pour nous», a indiqué la ministre et députée du secteur, Pascale St-Onge.

🌿 Le Corridor appalachien est une force de la nature qui protège les habitats des Appalaches au Québec. 🦋 Nous annonçons 19,7 millions pour 17 projets de protection de la nature à l'échelle nationale, avec un important coup de pouce de 2,1 millions pour le Corridor appalachien. pic.twitter.com/72ktzeZG2m — Steven Guilbeault (@s_guilbeault) September 5, 2023

«Ces espèces profitent de l’une des plus vastes étendues sauvages qui subsistent dans le sud du Québec et nous devons les protéger, pas seulement pour leur bien-être, mais aussi pour le nôtre», a ajouté la ministre du Patrimoine canadien.

«Gérer une initiative telle que les lieux prioritaires désignés par les collectivités dans les Montagnes Vertes, c'est avoir la possibilité d'allier les forces de nombreux partenaires de notre région, avec des angles d'intervention complémentaires, des expertises variées, pour maximiser les impacts pour la nature», a pour sa part indiqué Mélanie Lelièvre, directrice générale de Corridor appalachien.

Le projet de Corridor appalachien «consistera à réaliser des travaux d'infrastructure afin de réduire les conflits avec la faune (dont des espèces en péril) sur un important passage à niveau et offrira des occasions de sensibiliser la communauté à l'environnement», peut-on lire dans le communiqué du gouvernement.

Le financement provient du programme des lieux prioritaires désignés par les collectivités qui vise à aider les villes et communautés qui «unissent leurs efforts» pour assurer le rétablissement des espèces en péril.

Le gouvernement a indiqué que 17 projets recevront un financement renouvelé, pour un investissement total de 19,7 millions $ au cours des trois prochaines années.

Entre 2019 à 2026, le gouvernement du Canada aura investi 40,3 millions $ dans 18 lieux prioritaires désignés par les collectivités, selon le ministère de l'Environnement.