L’administration de Valérie Plante procédera à la plus importante augmentation de taxes en plus d’une décennie, a-t-on appris mardi lors du dépôt de la Ville de Montréal.

Ainsi, les taxes foncières résidentielles perçues par la Ville augmenteront en moyenne de 4,1 % en 2023. Il s’agit de la plus forte augmentation de taxes depuis 2010. La hausse de taxes variera selon l’arrondissement et l’évaluation foncière. Il y aura également une augmentation de 2,9 % sur les propriétés commerciales.

L’augmentation des impôts est censée compenser l’augmentation des dépenses de 300 millions de dollars, qui est passée de 6,46 milliards de dollars à 6,76 milliards de dollars.

«À l’instar de chacun de nos budgets précédents et dans un souci constant de ne laisser personne pour compte, le budget que nous présentons tient compte du contexte actuel et des efforts nécessaires pour faire face concrètement et durablement aux enjeux majeurs qui nous attendent», a fait savoir la mairesse Plante.

En détails

Au moins 18,4 % du budget est réservé à la sécurité publique.

«Le budget accordé au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) atteindra 787,1 M$ en 2023, ce qui représente une hausse de 63,2 M$. La majeure partie de cette somme découle de l’aide financière de 225 M$ sur 5 ans accordée par le gouvernement du Québec pour renforcer la présence policière dans la région métropolitaine», indique-t-on dans les documents de la Ville.

Ce sont 9,9 % du budget qui iront aux financements du transport en commun.



Crédit image | Ville de Montréal

Dans les grosses dépenses l’an prochain, 763 M$ iront au programme de renouvellement des réseaux secondaires d’aqueduc et d’égout. Il s’agirait ainsi d’une hausse de 270 M$ par rapport à 2022, si les prévisions s’avèrent exactes.

La Ville prévoit une enveloppe de 480 M$ sur 10 ans afin d'«acquérir des immeubles en recourant à son droit de préemption», mesure qui s'inscrit dans l'objectif de préserver des logements abordables sur le territoire de la métropole. «Un apport de 20 M$ sur trois ans» sera également versé à des organismes à but non lucratif «désireux d’acquérir des terrains, des immeubles résidentiels ou des maisons de chambre en vue de réaliser des projets d’habitation sociale ou abordable».

Montréal envisage de payer 476 M$ pour le maintien et le renouvellement des infrastructures routières sur l’île. On assisterait ici aussi à une augmentation de 56 M$ d’une année à l’autre.

On évalue à 682 M$ la somme qui permettra le remplacement des incinérateurs de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, responsable de «30% des GES de tous les bâtiments municipaux».

Les augmentations des taxes dans les dernières années

2010 - 5,3 %

2011 - 2,5 %

2012 - 2,5 %

2013 - 2,2 %

2014 - 1,9 %

2015 - 2 %

2016 - 1,9 %

2017 - 1,7 %

2018 - 2,1 %

2019 - 1,7 %

2020 - 2,1 %

2021- Gel de taxe

2022 - 2 %

2023 - 4,1 %

Avec des informations de Véronique Dubé, Noovo Info