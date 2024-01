La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) affirme que le rythme annuel des mises en chantier en décembre a augmenté de 18% par rapport à novembre, aidé par une hausse des mises en chantier de logements collectifs urbains à Vancouver et à Montréal.

L'agence nationale du logement indique que le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations pour décembre était de 249 255 unités, contre 210 918 en novembre.

Cette statistique a diminué de 35% à Toronto, en raison d'une forte baisse des mises en chantier de logements collectifs. Montréal et Vancouver ont toutes deux enregistré des gains, de 66% et de 92% respectivement, grâce à une hausse importante des mises en chantier de logements collectifs (jumelés, maisons en rangée et appartements).

Au pays, dans les centres urbains de 10 000 habitants et plus, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 20%, pour se chiffrer à 234 705. Il s'est accru de 26% dans le segment des logements collectifs et a diminué de 2% dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 191 463 et à 43 242.

Le rythme annuel des mises en chantier en milieu rural a été estimé à 14 550 pour décembre.

La moyenne mobile sur six mois des taux mensuels désaisonnalisés et annualisés des mises en chantier en décembre était de 249 898, en baisse de 2,1 % par rapport aux 255 198 de novembre.

Pour l'ensemble de l'année, la SCHL indique que le nombre réel de mises en chantier d'habitations à l'échelle nationale a diminué de 7 % dans les centres de 10 000 habitants et plus, pour s'établir à 223 513, comparativement à 240 590 en 2022. Cette baisse s'explique principalement par un recul de 25 % des mises en chantier de maisons individuelles.