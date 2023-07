Les villes de Toronto et Montréal se retrouvaient au sommet du classement des villes ayant la pire qualité de l'air dans le monde vendredi, selon le site spécialisé Web IQAir.

Toutefois, l'intensité des feux de forêt a diminué dans les derniers jours au Québec, indique la Sécurité publique. La ville de New York, aux États-Unis, trônait au sommet du palmarès des villes à l'air la plus polluée, suivie par la ville reine, et la ville de Montréal.

En après-midi, la qualité de l'air s'était améliorée à Toronto et Montréal, les portant respectivement au troisième et quatrième rang du palmarès.

Des avertissements de smog étaient également en vigueur tôt vendredi matin pour les secteurs notamment de l'Abitibi, le Témiscamingue, la Montérégie, Gatineau, Lanaudière, les Laurentides, ainsi que les secteurs de Laval et Montréal.



Environnement Canada prévoit un risque élevé pour la santé en lien avec la qualité de l'air notamment pour les secteurs des villes de Montréal et Gatineau. La situation devrait perdurer jusqu'à samedi.



«Des concentrations élevées de particules fines provenant des feux de forêt entraînent une mauvaise qualité de l'air. Elles seront toutefois moins importantes que durant l'épisode de smog de dimanche dernier. Ces conditions pourraient persister pour les prochains jours», peut-on lire sur le site Web de l'organisme.

À Montréal, vendredi, toutes les installations, incluant les piscines et les terrains sportifs, sont fermées dans les parcs.

Le maire de Laval, Stéphane Boyer, a aussi annoncé vendredi avant-midi la fermeture des infrastructures sportives extérieures dans la municipalité.

«Les piscines extérieures, les pataugeoires, les plateaux sportifs, la plage et les jeux d'eau sans surveillance sont fermés aujourd'hui. Les activités dans les parcs sont annulées», a-t-il écrit dans un message publié sur Twitter.

SMOG | ⚠️ Fermetures temporaires en lien avec la mauvaise qualité de l'air pour assurer la sécurité des citoyens et du personnel de @villedelavalqc.



→ Les piscines extérieures, les pataugeoires, les plateaux sportifs, la plage et les jeux d’eau sans surveillance sont fermés… — Stéphane Boyer (@StphanBoyer) June 30, 2023

Rappelons que le smog affecte surtout les enfants asthmatiques et les personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques. Environnement Canada et les spécialistes de la santé recommandent donc d’éviter les activités physiques intenses à l’extérieur jusqu’à la levée de l’avertissement de smog.

L'Amérique du Nord envahi par la fumée

Outre Toronto et Montréal, quatre autres métropoles d'Amérique du Nord figuraient vendredi matin au classement des dix grandes villes les plus polluées au monde.

Les autres grandes villes nord-américaines les plus polluées étaient, dans l'ordre, Washington, New York, Detroit et Chicago.

Le classement des dix villes les plus polluées au Canada affichait des municipalités de moins grande taille. Neuf d'entre elles sont situées en Ontario: Brampton, Uxbridge, Peterborough, Oakville, Ottawa, Newmarket, Barrie, St Catharines et Mississauga. L'autre était la municipalité québécoise de L'Ange-Gardien, en Outaouais.

Plus de 100 feux en activité au Québec

Vers 5h45 vendredi matin, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) dénombrait 71 incendies en activité en zone intensive au Québec alors qu'il y avait 32 incendies en activité en zone nordique.

Jeudi en fin d'après-midi, 12 feux de forêt étaient considérés hors contrôle, c’est-à-dire qu’ils étaient en progression.

Les régions de Lebel-sur-Quévillon, Senneterre, Normétal, Chibougamau, Mistissini, Louvicourt / Lac Simon, Obedjiwan, Micoua et LG3 sont toujours la cible d'efforts particuliers.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, la SOPFEU indiquait jeudi en fin de journée que la pluie reçue jusqu'à maintenant sur certains secteurs du Québec «a donné un bon coup de main aux opérations afin de faire baisser l'intensité et la propagation des feux de certains secteurs».

«L’humidité relative demeure élevée. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir de grandes intensités sur les feux au cours des prochains jours, ce qui devrait éviter la propagation des incendies», précisait alors l'organisation.



Le combat contre les feux se poursuivra cependant encore sur «plusieurs semaines», a précisé le ministère.

L'avis d'évacuation préventive est toujours en vigueur dans le secteur du Millage 20, à Senneterre, en Abitibi-Témiscamingue.

À Val-d'Or, dans la même région, les résidents des secteurs du lac Matchi-Manitou et du lac Guéguen pourront retrouver leur domicile à partir de 16h vendredi.

Dans le Nord-du-Québec, à Lebel-sur-Quévillon, le retour des résidents de la municipalité est prévu pour samedi, indique la Sécurité publique.

Les équipes de la SOPFEU et ses alliés ont dû faire face à 481 feux jusqu'à maintenant depuis le début de l'année alors que la moyenne des 10 dernières années est de 271 feux.

Un appel à la vigilance de la Sûreté du Québec

La Sûreté du Québec a fait un appel à la vigilance et demande aux gens de respecter les directives en vigueur en lien avec les feux de forêt qui font rage au Québec, notamment les interdictions de feux à ciel ouvert, les interdictions d'être en forêt et les avis d'évacuation.

La Sûreté du Québec précise que ses services héliportés ont jusqu’à maintenant été appelés à effectuer neuf sauvetages dans des secteurs à risque.

«La situation entourant les feux de forêt est toujours critique et évolutive, alors même si vous avez l’impression que le feu est loin et qu’il ne vous atteindra pas de sitôt, cela s’avère la plupart du temps une perception et engendre un faux sentiment de sécurité. N’oubliez pas que les situations changent très rapidement, ce pour quoi vous devez continuer de faire confiance aux spécialistes pour votre propre sécurité», peut-on lire dans un communiqué acheminé aux médias.

Avec des informations de La Presse canadienne.