La mairesse de Montréal lance le défi aux autres grandes villes du monde de s'engager en faveur de la protection de la biodiversité alors que la métropole se prépare à accueillir une importante conférence des Nations unies le mois prochain.

Valérie Plante a dévoilé mardi l'«Engagement de Montréal», qui comprend 15 actions concrètes pour la préservation de la diversité des espèces et des écosystèmes, dont la conservation des milieux naturels, la réduction de l’utilisation des pesticides du deux tiers ou plus et l'élimination des déchets plastiques.



Elle souligne que les villes sont les mieux placées pour observer le déclin de la biodiversité et qu'elles ont la responsabilité d'agir pour y mettre un frein.

La mairesse Plante révèle que plusieurs grandes villes ont déjà confirmé leur engagement, dont Paris, Milan, Buenos Aires et Barcelone.

Montréal accueillera la COP15, une conférence majeure organisée par les Nations unies et portant sur la biodiversité, qui doit se dérouler du 7 au 19 décembre.

En parallèle à la conférence principale, un second sommet réunissant des gouvernements régionaux et des villes sera aussi organisé.

«Les villes sont aux premières loges pour constater la perte de biodiversité mondiale et en subir les conséquences. En tant que gouvernements de proximité, elles sont également bien placées pour agir concrètement et rapidement pour freiner ce déclin», peut-on lire dans le communiqué publié par la Ville de Montréal.

L'Engagement de Montréal propose aux villes signataires d'intégrer la biodiversité dans leur planification et de chercher des solutions écologiques pour s'adapter aux changements climatiques.

Les villes signataires s'engagent aussi à «assurer la participation équitable et effective des peuples autochtones et des communautés locales à la prise de décisions».