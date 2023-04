L’Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVC) a intronisé Monty, un chien policier du Service de police de la ville de Montréal (SPVM), au Panthéon québécois des animaux dans la catégorie professionnelle, en raison de son intervention «courageuse» lors d’une opération à «haut risque».

Le 18 mai 2021 en soirée, les policiers du SPVM et des membres du Groupe tactique d’intervention (GTI) se rendent à une résidence en réponse à un appel concernant une personne en crise qui aurait menacé des membres de sa famille.

Lors de l’intervention, le suspect aurait également brisé des objets en plus de lancer des couteaux de cuisine à l’extérieur de la maison. Ce dernier aurait aussi menacé les agents présents sur la scène.

Puisqu’aucun contact ne peut être effectué avec l’homme en crise et qu’il est à ce moment impossible de connaitre avec certitude «la position et l’état de santé du suspect» sans «exposer» des agents à l’intérieur des lieux, les autorités font appel au chien policier Monty et à son maître, l’agent Patrick Desjardins.

«La situation présente un risque élevé, car le suspect est potentiellement armé d’une ou de plusieurs armes blanches et présente un comportement violent envers les forces de l’ordre», explique l’AMVC.

Monty est donc déployé dans la résidence afin d’agir comme éclaireur et pour défendre les agents du GTI présents derrière lui. Le chien est en mesure de localiser l’individu qui était dans le sous-sol de la résidence, ce qui a finalement permis aux policiers de procéder à son arrestation.

Alors qu’il est rappelé auprès de son maitre, l’agent Desjardins constate que Monty a subi une grave blessure au cou, ce qui provoque un saignement important.

Il est amené immédiatement à l’hôpital vétérinaire où il reçoit des points de suture et est soigné. «Monty est complètement rétabli et continue de servir les Montréalais(e)s», indique le SPVM, qui ajoute que le duo est en service depuis 5 ans maintenant.

Qu'est-ce que Panthéon québécois des animaux ?

C’est pour souligner «les bénéfices considérables» et pour «développer et encourager de meilleures relations entre les humains et les animaux de compagnie» que l’AMVQ a créé le Panthéon québécois.

Les premières bêtes y ont fait leur entrée en 1998. On indique qu’il s’agit d’une première au Québec et que l’initiative est inspirée d'une pratique aux États-Unis où plusieurs États (Texas, Wyoming et l'Oklahoma) ont décidé d’honorer les animaux de compagnie. Si la majorité des honneurs concernent des chiens, on y retrouve des chats et quelques chevaux.

Il existe trois types de catégories pour lesquelles les animaux peuvent être honorés.

La catégorie «profesionnelle» met en évidence le «travail exceptionnel accompli par un animal dans le cadre de sa carrière vouée au service des humains», comme Monty le chien policier.

La catégorie «héros» souligne l’action d’un animal qui «a permis de sauver ou de préserver la vie d’un humain», lors d’un incendie ou une noyade par exemple.

Finalement, la catégorie «compagnon» attribue une distinction à un animal qui «a réalisé des actions bénéfiques auprès de ses compagnons humains ou auprès de sa communauté».

Au moment d’écrire ces lignes, quatre chiens, dont Monty, sont entrés au Panthéon en 2023.