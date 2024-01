Israël était en état d'alerte pour faire face à une escalade de la tension avec le Hezbollah mercredi, après que l'un des principaux dirigeants du Hamas palestinien a été tué lors d'une attaque à Beyrouth.

L’attaque a été largement imputée à Israël et a augmenté le risque d'un conflit plus large au Moyen-Orient.



L'assassinat de Saleh Arouri, le plus haut responsable du Hamas tué depuis le début de la guerre à Gaza il y a près de trois mois, a remonté le moral des Israéliens encore sous le choc de l'attaque du Hamas du 7 octobre, alors que les militants opposent une résistance acharnée à Gaza et continuent de détenir des dizaines d'otages.

Voyez le compte-rendu de Louis-Philippe Bourdeau dans la vidéo liée à l'article.

Mais ses implications pour la guerre restent floues. Israël a tué plusieurs hauts responsables du Hamas au fil des ans, avant de les voir rapidement remplacés. Et la frappe dans le bastion du Hezbollah dans le sud de Beyrouth pourrait faire déborder les combats de faible intensité le long de la frontière libanaise en une guerre totale.

Tout dépendra de la manière dont Hassan Nasrallah, qui dirige le Hezbollah depuis qu'une frappe israélienne a tué son prédécesseur en 1992, choisira de réagir. Il s'est déjà engagé à riposter à toute attaque israélienne contre des dirigeants militants alliés au Liban, et devait prononcer un discours à 18 h, heure locale.

Le Hezbollah et l'armée israélienne échangent des tirs presque quotidiennement à la frontière israélo-libanaise depuis le début de la guerre à Gaza, mais M. Nasrallah semble réticent à l'idée d'une nouvelle escalade, craignant peut-être une répétition de la guerre de 2006, qui a duré un mois et au cours de laquelle Israël a lourdement bombardé Beyrouth et le Sud-Liban.

Le Hezbollah a annoncé une série de tirs de roquettes sur le nord d'Israël mardi en fin de journée, mais n'a pas établi de lien direct avec l'assassinat de M. Arouri. Les journalistes présents dans le sud du Liban ont fait état de bombardements et de frappes aériennes israéliennes intenses. Aucune victime n'a toutefois été signalée et, tôt mercredi, la zone frontalière était calme.

Les autorités israéliennes n'ont pas commenté la frappe qui a tué M. Arouri, mais le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, a déclaré que «nous sommes prêts à faire face à n'importe quel scénario».

Les États-Unis ont cherché à empêcher toute extension du conflit, notamment en déployant deux porte-avions et d'autres moyens militaires dans la région. Le secrétaire d'État Antony Blinken est attendu dans la région cette semaine.

Une cible de choix

Le premier ministre Benjamin Netanyahou et d'autres responsables israéliens ont menacé à plusieurs reprises de tuer les dirigeants du Hamas, où qu'ils se trouvent. L'attaque menée par le groupe le 7 octobre depuis Gaza contre le sud d'Israël a fait environ 1200 morts et 240 personnes ont été prises en otage.

Israël affirme avoir tué un certain nombre de chefs intermédiaires du Hamas à Gaza, mais ce serait la première fois depuis la guerre qu'il se rendrait dans un autre pays pour cibler les principaux dirigeants du groupe, dont beaucoup vivent en exil dans la région.

M. Arouri était l'adjoint du chef politique suprême du Hamas, Ismail Haniyeh, et dirigeait la présence du groupe en Cisjordanie occupée par Israël. Il était également l'un des principaux agents de liaison avec le Hezbollah. Le département d'État américain l'a inscrit sur la liste des terroristes et a offert une récompense de 5 millions de dollars pour toute information le concernant.

M. Haniyeh a déclaré que le Hamas était «plus puissant et plus déterminé» après l'attentat, qui a tué six autres membres du groupe, dont deux commandants militaires. «Ils ont laissé derrière eux des hommes forts qui porteront la bannière après eux», a-t-il déclaré à propos des personnes tuées.

Le Hezbollah a qualifié cette attaque de «grave atteinte au Liban, à son peuple, à sa sécurité, à sa souveraineté et à sa résistance».

«Nous affirmons que ce crime ne restera jamais sans réponse ni châtiment.» - Réaction du Hezbollah

Israël cherche une victoire «nette» à Gaza

La guerre reste centrée sur Gaza, où le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré qu'Israël cherchait à remporter une «nette victoire» sur le Hamas, qui dirige le territoire depuis 2007.

L'attaque aérienne, terrestre et maritime d'Israël à Gaza a tué plus de 22 300 personnes, dont deux tiers de femmes et d'enfants, selon le ministère de la santé du territoire gouverné par le Hamas. Le décompte ne fait pas de distinction entre les civils et les combattants.

La campagne a chassé quelque 85 % de la population de Gaza de leurs foyers, forçant des centaines de milliers de personnes à se réfugier dans des abris surpeuplés ou dans des camps de tentes surpeuplés dans des zones sécurisées désignées par Israël, que l'armée a néanmoins bombardées. Selon les Nations unies, un quart de la population de Gaza risque de mourir de faim, les restrictions israéliennes et les violents combats entravant l'acheminement de l'aide.

La mort et la destruction sans précédent ont conduit l'Afrique du Sud à accuser Israël de génocide dans une plainte déposée auprès de la Cour internationale de justice, allégations qu'Israël a fermement démenties et qu'il s'est engagé à contester.

Pourtant, Israël semble loin d'avoir atteint ses objectifs: écraser le Hamas et restituer les quelque 129 otages encore détenus par le groupe après que plus de 100 d'entre eux ont été libérés dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu conclu en novembre.

M. Gallant a indiqué que plusieurs milliers de combattants du Hamas se trouvaient toujours dans le nord de la bande de Gaza, où les troupes israéliennes combattent les militants depuis plus de deux mois et où des quartiers entiers ont été réduits à l'état de ruines.

De violents combats sont également en cours dans le centre de Gaza et dans la ville méridionale de Khan Younis, où les responsables israéliens affirment que la structure militaire du Hamas est encore largement intacte. Yehya Sinwar, le principal dirigeant du Hamas à Gaza, et ses adjoints ont jusqu'à présent échappé aux forces israéliennes.

L'Égypte, qui, avec le Qatar, a servi de médiateur entre Israël et le Hamas, a proposé un plan en plusieurs étapes pour mettre fin à la guerre, dans lequel tous les otages seraient finalement libérés en échange des Palestiniens emprisonnés par Israël. Israël se retirerait de Gaza et un gouvernement de technocrates palestiniens gouvernerait Gaza et certaines parties de la Cisjordanie occupée jusqu'à la tenue d'élections.

Ni Israël ni le Hamas n'ont accepté le plan dans son intégralité, mais aucun ne l'a rejeté d'emblée.

Une délégation israélienne s'est rendue au Caire mercredi pour discuter de la proposition, selon un responsable égyptien qui n'a pas été autorisé à informer les médias et qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat. Le fonctionnaire a déclaré que l'assassinat d'Arouri était susceptible d'entraver les négociations pendant quelques jours.