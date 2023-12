Un détenu d'une prison de l'Ontario a déclaré à la police provinciale qu'il avait vu des agents correctionnels battre Soleiman Faqiri «aussi fort qu'ils le pouvaient» après l'avoir fait entrer dans sa cellule, selon une enquête du coroner entendue mardi sur la mort de l'homme atteint de maladie mentale.

L'enquête a permis de visionner un enregistrement vidéo de l'interrogatoire de John Thibeault avec la Police provinciale de l'Ontario (PPO) le 14 août 2019. Thibeault était détenu au Centre correctionnel du Centre-Est, dans la cellule en face de celle de Faqiri, et a déclaré à la police qu'il avait été témoin d'une partie des événements qui ont mené au décès de l'homme le 15 décembre 2016.

Les jurés ont également entendu mardi le témoignage du médecin légiste en chef de l'Ontario, qui a déclaré avoir découvert que la mort de Faqiri avait été causée par une «tempête parfaite» de facteurs, notamment une maladie cardiaque existante, des blessures et l'épuisement résultant de sa lutte avec les gardes et l'exposition au gaz poivré.

Dans la vidéo diffusée lors de l'enquête, Thibeault a déclaré à un enquêteur de la police provinciale que la porte de la cellule de Faqiri était ouverte et qu'il avait une vue dégagée à travers une fenêtre de la porte de sa propre cellule.

Il a rappelé que Faqiri avait été emmené à la porte de la cellule par un groupe d'agents correctionnels et a déclaré que l'un d'eux lui avait chuchoté quelque chose à l'oreille qui l'avait empêché d'entrer. Thibeault a raconté que l'un des agents avait aspergé le visage de Faqiri de gaz poivré etqu'ils avaient ensuite pu le faire entrer.

Une fois le seuil franchi, les quatre agents qui détenaient Faqiri ont commencé à «lui donner des coups», a affirmé Thibeault.

«Ils ont tous commencé à l'attaquer aussi fort qu'ils pouvaient», en le frappant avec leurs poings, a-t-il dit à la police.

Faqiri a été renversé à plusieurs reprises et les policiers étaient «partout sur lui comme des pitbulls, comme des requins», a-t-il soutenu.

À un certain moment, Faqiri a tenté de courir vers le fond de la cellule avant d'être ramené en arrière, a déclaré Thibeault. Lorsque Faqiri s'est levé une deuxième fois, il a de nouveau été aspergé de poivre et de la mousse a semblé entrer dans sa bouche, selon Thibeault.

«Il ne ripostait pas, il essayait simplement de s'éloigner d'eux», a dit Thibeault.

Thibeault a raconté avoir vu des policiers donner des coups de pied à la tête de Faqiri, le piétiner et que l'un d'eux s'est agenouillé sur son cou. Les coups ont cessé lorsque Faqiri a arrêté de bouger, et les policiers ont alors commencé à lui crier d'arrêter de résister, a déclaré Thibeault à la police.

Thibeault a dit que l'un des agents a alors remarqué qu'il regardait et a couru pour claquer le volet de sa fenêtre. Il a alors entendu quelqu'un appeler un code bleu – un appel à l'aide – et des bottes courir dans le couloir. M. Thibeault a affirmé avoir entendu un appel d'infirmières peu de temps après, et d'autres personnes couraient dans le couloir.

«Je ne savais pas ce qui se passait.»

Faqiri avait une hypertrophie du coeur

L'enquête a révélé que Faqiri avait été arrêté au début du mois de décembre 2016 sur la base d'allégations de voies de fait liées à un incident survenu alors qu'il était en crise de santé mentale, et que son état s'est rapidement détérioré pendant son incarcération à la prison de Lindsay, en Ontario. À aucun moment il n’a consulté un psychiatre pendant son incarcération et n’a pas non plus été transporté à l’hôpital, selon l’enquête.

Faqiri est décédé dans sa cellule l'après-midi du 15 décembre 2016, après une violente lutte qui a commencé alors qu'il était escorté de la douche à sa cellule.

Il a été soumis à «divers incidents de recours à la force» dans les instants qui ont précédé sa mort, selon un exposé conjoint des faits. Faqiri a ensuite été laissé seul, face contre terre, les mains menottées derrière le dos et une cagoule anti-crachats sur la tête, à l'intérieur de sa cellule pendant près d'une minute jusqu'à ce qu'un responsable s'inquiète du fait qu'il ne respirait pas, indique la déclaration.

Mardi également, l'enquête a entendu le Dr Michael Pollanen, médecin légiste en chef de l'Ontario, qui a publié un rapport sur la mort de Faqiri en 2021.

Le bureau du coroner avait précédemment estimé que la cause du décès était «incertaine», mais le Dr Pollanen a examiné le cas, en tenant compte des informations qui lui avaient été fournies sur les circonstances de la mort de Faqiri. Il a déclaré lors de l'enquête que la combinaison des preuves médicales et du contexte factuel qui lui avait été fourni lui avait permis de déterminer la cause du décès.

Il a découvert que Faqiri avait une hypertrophie du coeur, ce qui l'exposait à un risque d'arythmie mortelle, en particulier lorsqu'il était exposé à des facteurs susceptibles de déclencher une réponse catécholaminique. Les catécholamines sont des hormones que le corps libère en réponse à un stress physique ou émotionnel et sont responsables de la réaction dite de «combat ou de fuite».

Même si aucune des blessures de Faqiri n'a causé individuellement sa mort, elles auraient contribué ensemble à une telle réponse et auraient joué un rôle important dans sa mort, tout comme son épuisement, a constaté le médecin légiste. Le fait que Faqiri ait été immobilisé face contre terre, ce qui peut affecter sa respiration, et exposé au gaz poivré, a probablement également contribué à sa mort, a déterminé le Dr Pollanen.

Le médecin légiste a déclaré que la compression du cou ne pouvait pas être exclue comme facteur contributif, mais les résultats de l'autopsie ne confirmaient pas cette cause probable. Il a noté que les blessures classiques indiquant une compression du cou, y compris des hémorragies ponctuelles au visage et aux yeux, n'étaient pas présentes lors de l'autopsie.

Le Dr Pollanen a également affirmé qu'il ne pensait pas que le capuchon anti-crachats était un facteur contributif, car il n'y avait aucune preuve qu'il entravait la respiration de Faqiri ou que Faqiri avait respiré un liquide.

Lors du contre-interrogatoire, le Dr Pollanen a également reconnu que les blessures constatées à l'autopsie n'étayaient pas les allégations selon lesquelles quelqu'un aurait piétiné la tête de Faqiri.