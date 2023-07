L'homme qui était porté disparu depuis que son bateau a été découvert près des corps inertes de huit migrants dans le fleuve Saint-Laurent, en mars, a été retrouvé mort, a confirmé vendredi la police d'Akwesasne.

Le Service de police mohawk d'Akwesasne a confirmé que le coroner a formellement identifié le corps retrouvé plus tôt ce mois-ci dans les eaux du fleuve comme étant celui de Casey Oakes, qui était âgé de 30 ans.

Dans un communiqué, le corps policier a indiqué qu'il n'avait aucune autre information à partager, si ce n'est que l'enquête est toujours en cours pour comprendre la cause du décès de M. Oakes et des huit migrants qui ont aussi perdu la vie.

Casey Oakes avait été vu pour la dernière fois sur son bateau la veille du jour où les premières victimes ont été retrouvées près de l'engin nautique.

Selon la police, les huit migrants sont morts alors qu'ils tentaient d'entrer illégalement aux États-Unis via le territoire mohawk d'Akwesasne, qui s'étend sur certaines portions du Québec, de l'Ontario et de l'État de New York.

Leurs corps ont été repêchés des eaux du fleuve les 30 et 31 mars. Cinq adultes et un enfant ont été retrouvés le premier jour, tandis qu'une femme et un deuxième enfant ont été trouvés le lendemain.

Quatre de ces migrants venaient de l'Inde et les quatre autres étaient des descendants roumains.

Le corps de M. Oakes a quant à lui été retrouvé près de l'île Ross le 3 juillet, soit tout juste trois mois après ceux des migrants.

La géographie du territoire mohawk d'Akwesasne en fait un endroit populaire pour les passeurs, selon les autorités.

L'enquête se poursuit

Les quatre victimes indiennes faisaient partie de la famille Chaudhari qui habite dans la province du Gujarat, située dans l'ouest de l'Inde. Le père, Praveenbhai Chaudhari, 50 ans; la mère, Dakshaben, 45 ans; le fils Meet, 20 ans; et la fille Vidhi, 23 ans, sont décédés.

Les victimes roumaines ont été identifiées comme étant Florin Iordache, 28 ans; sa femme Cristina (Monalisa) Zenaida Iordache, 28 ans; leur fillette de deux ans Evelin et leur bambin d'un an Elyen. Les deux enfants étaient citoyens canadiens.

M. Oakes n'a jamais été accusé en lien avec la traversée qui a tourné au drame, mais la police d'Akwesasne a indiqué en avril que ses enquêteurs avaient des raisons de croire que l'homme était lié aux huit victimes». Les recherches pour retrouver M. Oakes ont été suspendues le 6 avril.

En Inde, le corps policier de la ville de Mehsana a mené des recherches pour retrouver trois hommes qui auraient dirigé une entreprise de courtage en immigration utilisée pour traverser des frontières avec de faux documents.

Un rapport déposé en Inde allègue que les courtiers ont reçu l'équivalent d'environ 100 000 $ de la famille Chaudhari pour les aider à entrer aux États-Unis en taxi. À la dernière minute, selon le document, les membres de la famille indienne ont été convaincus à contrecœur de plutôt voyager en bateau et ont reçu l'assurance qu'il n'y aurait pas de problèmes, malgré le mauvais temps dans la région.