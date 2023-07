Trois drones ukrainiens ont attaqué Moscou au petit matin, dimanche, blessant une personne et forçant la fermeture temporaire de l'un des quatre aéroports de la capitale russe, ont indiqué les autorités.

Il s'agissait de la quatrième tentative d'attaque de la sorte visant Moscou en juillet et de la troisième cette semaine seulement, ravivant des craintes concernant la vulnérabilité de la Russie au moment où son invasion de l'Ukraine entre dans son 18e mois.



Le ministère russe de la Défense a qualifié l'incident de «tentative d'attaque terroriste par le régime de Kyiv» et a précisé que trois drones avaient visé la ville.

L'un des engins a été abattu dans les environs de Moscou par des systèmes de défense aérienne, tandis que deux autres ont été neutralisés à distance. Ils se sont tous deux écrasés dans le quartier des affaires de la ville.

Sur des photos montrant l'endroit où sont tombés les drones, on pouvait voir la façade endommagée d'un gratte-ciel.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a déclaré que l'attaque avait endommagé de manière «mineure» l'extérieur de deux bâtiments. Un agent de sécurité a été blessé, a rapporté l'agence de presse russe Tass, citant des responsables des services d'urgence.

Aucun vol n'est entré ou sorti de l'aéroport de Vnukovo, à la périphérie sud de la ville, pendant environ une heure, toujours selon l'agence Tass.

L'espace aérien au-dessus de Moscou et des régions périphériques a été temporairement fermé à tout avion, a ajouté l'agence de presse.

Les forces policières ont érigé un périmètre de sécurité près des endroits où sont tombés les drones, fermant certaines rues à la circulation.

Les autorités ukrainiennes n'ont pas réagi dans l'immédiat à ces attaques. Elles n'ont toutefois pas l'habitude de se targuer d'avoir mené des attaques en sol russe.

L'attaque survient après une nuit d'escarmouches de drones entre la Russie et l'Ukraine. Moscou a annoncé dimanche qu'elle avait déjoué une attaque ukrainienne contre la Crimée annexée à la Russie, abattant 16 drones et en neutralisant huit autres avec un système de brouillage électronique. Il n'y a pas eu de victimes.

Pour sa part, l'armée de l'air ukrainienne a signalé avoir détruit quatre drones russes au-dessus des régions de Kherson et de Dnipropetrovsk. Les informations sur les attaques n'ont pas pu être vérifiées indépendamment.

Par ailleurs, deux personnes ont été tuées et 20 blessées par un missile russe samedi soir dans la ville de Sumy, au nord-est de l'Ukraine. Un bâtiment de quatre étages appartenant à un collège professionnel a été touché, a indiqué le ministère ukrainien de l'Intérieur. Les autorités locales ont précisé que les dortoirs et les bâtiments d'enseignement ont été endommagés dans l'explosion et l'incendie qui a suivi.

Le ministère russe de la Défense a signalé avoir abattu un drone ukrainien devant Moscou vendredi. Quatre jours plus tôt, deux drones ont frappé la capitale russe, l'un d'eux tombant dans le centre de la ville près du siège du ministère de la Défense le long de la rivière Moskova à environ 3 kilomètres du Kremlin. L'autre drone a heurté une tour de bureaux dans le sud de Moscou.

Lors d'une autre attaque le 4 juillet, l'armée russe a déclaré que quatre drones ont été abattus par des défenses aériennes à la périphérie de Moscou et qu'un cinquième a été bloqué par des moyens de guerre électronique et forcé.