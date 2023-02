Les forces russes ont revendiqué quelques succès sur le champ de bataille mercredi, alors que l'invasion de l'Ukraine par Moscou peine à prendre de l'ampleur près d'un an après son début.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses troupes avaient franchi deux lignes défensives ukrainiennes dans la région orientale de Louhansk et repoussé les troupes ukrainiennes sur environ trois kilomètres, les obligeant à laisser derrière elles du matériel et les corps des victimes.

Il n'a pas été possible de vérifier de manière indépendante la déclaration de Moscou. Les responsables ukrainiens n'ont pas fait de commentaire immédiat.

À lire également :

Combat sans relâche

Depuis des mois, l'artillerie, les drones et les missiles russes pilonnent sans relâche les zones de l'est tenues par les Ukrainiens, frappant sans discrimination des cibles civiles et causant des destructions, alors que la guerre s'est largement ralentie pour devenir une impasse pendant l'hiver. Moscou est avide de progrès après des mois de revers.

Les régions de Donetsk et de Louhansk, qui forment ensemble la région industrielle du Donbass, à la frontière avec la Russie, continuent de subir le poids des bombardements russes, alors que Moscou aurait envoyé davantage de troupes dans la région.

À Louhansk, le nombre d'attaques terrestres et aériennes russes «augmente chaque jour», a déclaré le gouverneur Serhii Haidai à la télévision ukrainienne.

«Les Russes ont pu transférer de nouvelles forces pour l'offensive et maintenant ils essaient de nous submerger avec la pure masse humaine», a précisé M. Haidai.

Le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a annoncé mercredi qu'une ville avait été la cible de tirs «ininterrompus» de lance-roquettes multiples pendant plus de trois heures la veille, endommageant au moins 12 bâtiments résidentiels.

Bientôt un an de guerre

À l'approche du premier anniversaire de la guerre, les responsables et analystes occidentaux estiment que les combats pourraient approcher d'une phase critique, lorsque les deux parties chercheront à lancer des offensives.

Le Kremlin s'efforce de sécuriser les régions orientales qu'il a illégalement annexées en septembre dernier ― les régions de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporijjia ― et où il affirme que son autorité est la bienvenue. Les séparatistes pro-Moscou contrôlent depuis 2014 une partie de Donetsk et la province voisine de Louhansk.

«L'ennemi, qui tente de prendre le contrôle total des régions de Donetsk et de Louhansk, continue de concentrer ses efforts principaux sur la conduite d'opérations offensives dans les régions de Koupiansk, Lyman, Bakhmout, Avdiivka et Shakhtarsk», a rapporté l'armée ukrainienne, faisant référence aux villes des deux provinces ainsi qu'à la bordure orientale de la région voisine de Kharkiv.

Au milieu des combats, des volontaires de la Croix-Rouge ukrainienne évacuent des patients immobiles des hôpitaux de Donetsk vers des trains médicaux exploités par Médecins sans frontières. Ces trains emmènent les patients vers des régions plus sûres de l'Ukraine.

Les combats épuisent les stocks d'armes des deux camps. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a averti en début de semaine que l'Ukraine utilisait ses munitions bien plus vite que ses alliés ne pouvaient les lui fournir.

À lire également :

Le ministère britannique de la Défense a déclaré mercredi que la production industrielle militaire de la Russie «devient une faiblesse critique».

Les responsables américains de la défense insistent sur le fait que l'Iran aide le Kremlin à poursuivre ses bombardements en Ukraine en lui fournissant des drones d'attaque.

Selon un groupe de réflexion américain, la défense continue par Kyiv de Bakhmout, une ville minière qui est depuis des mois une cible clé de la campagne russe dans l'est du pays, a été «stratégiquement saine» car elle a sapé l'élan de Moscou.

La défense de Kyiv a «dégradé des forces russes importantes», y compris des unités du Groupe Wagner, un entrepreneur militaire privé russe, a déclaré l'Institut pour l'étude de la guerre mardi dernier.

Certains analystes avaient douté de la sagesse de l'Ukraine de tenir à Bakhmout, car cela pourrait nuire aux chances de son offensive prévue au printemps.

Les agences des Nations unies chargées de l'aide humanitaire et des réfugiés ont déclaré mercredi qu'elles recherchaient 5,6 milliards $ US pour aider des millions de personnes en Ukraine et dans les pays qui ont accueilli des Ukrainiens en fuite. Ce montant comprend 1,7 milliard $ US pour aider quelque 4,2 millions de réfugiés qui ont fui vers dix pays d'accueil en Europe centrale et orientale.

L'appel conjoint est l'un des plus importants de ce type pour un seul pays, après ceux pour le Yémen et l'Afghanistan. Ces appels de l'ONU sont rarement financés en totalité.