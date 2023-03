En marge du dépôt du Canada 2023-2024, la ministre des Finances, Chrystia Freeland a dévoilé les priorités économiques du gouvernement fédéral.

La vice-première ministre soutient que le prochain budget fédéral aura pour but notamment de «ne pas jeter de l'huile sur le feu de l'inflation».

«Notre gouvernement mettra en place des mesures ciblées et supplémentaires pour aider les Canadiens dans le besoin» - La ministre des Finances, Chrystia Freeland

Mme Freeland a indiqué que l'économie verte aura une place «importante» dans ce budget. Elle a aussi mentionné l'importance d'investir dans la santé, le logement et l'immigration.

«Une économie propre qui profite aux travailleurs, aux entreprises, aux communautés autochtones et à l’environnement, et qui rend la vie plus abordable pour les Canadiens», a-t-elle expliqué.

Ce nouveau budget fédéral sera déposé alors que l'économie canadienne devrait ralentir considérablement cette année et entrer potentiellement en récession, car les taux d'intérêt élevés exercent des pressions sur les budgets des particuliers et des entreprises.

«En faisant preuve de rigueur budgétaire, et en ne jetant pas d’huile sur le feu de l’inflation aujourd’hui, nous nous assurerons d’avoir le pouvoir d’investir de manière responsable dans les Canadiens et dans l’économie canadienne pour les années à venir», a-t-elle déclaré en point de presse.

Le gouvernement fédéral continue de surveiller également les grandes crises mondiales, incluant la pandémie et la guerre en Ukraine.

«Notre budget prévoit un plan sérieux pour faire face à un moment important de l’histoire de notre pays, et à une période difficile pour l’économie mondiale», a-t-elle ajouté dans sa conclusion.

La ministre Freeland a d'abord fait un état de la situation canadienne frappée par l'inflation, avant de dévoiler les grandes lignes du budget fédéral.

«L’inflation a baissé au Canada pendant huit mois consécutifs, et cette baisse devrait se poursuivre», a indiqué la vice-première ministre Freeland. «La Banque du Canada prévoit que l’inflation tombera à 3% au milieu de l’année et à 2,6% d’ici la fin de l’année.»

Rappelons que Statistique Canada a indiqué que l'économie avait créé 22 000 emplois en février, soutenue par une hausse de l'emploi dans le secteur privé.

Subventions aux énergies fossiles

Mme Freeland a été appelée à s'avancer sur l'engagement réel du Canada face à cette transition énergétique lorsqu'on lui a demandé si son budget répondait à l'engagement de son collègue de l'Environnement, Steven Guilbeault, de cesser complètement de subventionner les énergies fossiles d'ici le milieu de 2023. Sa réponse laissait entendre qu'elle avait des réserves importantes: «On a pris des engagements et on va faire ce qu'on a promis, mais je veux dire aussi concernant nos ressources naturelles. C'est aussi important de comprendre qu'aujourd'hui le monde a besoin des ressources naturelles du Canada.»

Elle n'a pas manqué de rappeler que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, «a souligné l'importance des ressources naturelles du Canada, surtout du gaz naturel, pour le monde aujourd'hui'» lors de sa visite au pays il y a un peu plus d'une semaine.

Elle a mis l'accent sur le «grand, grand défi auquel nos alliés européens ont fait face cet hiver», eux qui ont dû se priver du gaz naturel russe en raison de la guerre en Ukraine.

«(Il est) très important pour nous d'investir dans la transition verte, mais on a aussi une responsabilité d'aider nos alliés et c'est ce que le Canada est en train de faire aussi», a-t-elle déclaré, laissant ainsi planer un doute sur la réalisation de la promesse de son collègue à l'Environnement.

Avec les informations de la Presse canadienne