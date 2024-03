Elle aussi impatiente d'attendre depuis des mois que les négociations pour le renouvellement des conventions collectives puissent commencer dans les Centres de la petite enfance, la FSSS a demandé la conciliation.

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS), affiliée à la CSN, représente 12 400 travailleuses dans les CPE.



Les conventions collectives sont échues depuis le 31 mars 2023, soit en même temps que celles du secteur public.

Récemment, c'était la Fédération des intervenantes en petite enfance (FIPEQ), affiliée à la CSQ, qui se plaignait de la même lenteur à entamer les négociations avec le gouvernement du Québec, elle qui avait déposé ses demandes en septembre dernier.

La FSSS aussi se dit prête depuis des mois à négocier. Elle a donc demandé la conciliation, avant même que les négociations débutent, a indiqué en entrevue lundi Stéphanie Vachon, représentante du secteur des CPE à la FSSS.

«J'ai vraiment bon espoir. C'est rare qu'on fait une demande de conciliation avant même d'être assis et d'avoir déposé nos demandes. Donc, pour que nous, on en arrive là, c'est parce que nos travailleuses étaient vraiment rendues à un point où elles avaient envie que la négociation débute. Nous, on a envie et ça fait longtemps qu'on est prêt. Donc, on pense que la demande de conciliation va avoir un impact positif», a affirmé Mme Vachon.