Le retour progressif de Nelly Furtado sur la scène pop se poursuit: elle animera le prochain gala des prix Juno, le 24 mars à Halifax.

Furtado, âgée de 44 ans, animera pour la deuxième fois cette célébration de la musique canadienne. En 2007, à Saskatoon, elle avait animé le gala, mais aussi remporté cinq Juno, dont les prestigieux prix de l'album et de l'artiste de l'année.

Au programme du gala des Juno figurent pour l'instant la Québécoise Charlotte Cardin, qui avait raflé quatre prix il y a deux ans, et le quatuor rock torontois The Beaches, qui a récemment gagné en popularité sur les réseaux sociaux avec Blame Brett.

Nelly Furtado, originaire de Victoria, fait un retour progressif sous les projecteurs après plusieurs années de discrétion – et cette relance s’accompagne d’une stratégie bien élaborée.

Au cours de l'été, elle est apparue en tant que choriste sur la pièce du DJ/producteur Dom Dolla, Eat Your Man, où elle chantait de subtiles références à ses succès passés Say It Right et Maneater.

Elle a enchaîné avec la chanson pop ensoleillée Keep Going Up, qui l'a réunie avec Justin Timberlake et Timbaland, le producteur de son album à succès de 2006 Loose. Le trio avait déjà enregistré ensemble le succès «Give It to Me».

Furtado met également la touche finale à un nouvel album.