Netflix offrira au début novembre aux téléspectateurs canadiens la possibilité d'opter pour un abonnement mensuel moins cher, à condition qu'ils soient prêts à visionner des pauses publicitaires.

Le géant de la télédiffusion en continu a annoncé jeudi qu'il lancerait le 1er novembre un nouveau forfait partiellement financé par la publicité pour 5,99 $ par mois.



Le prix est nettement inférieur à celui des forfaits sans publicité de Netflix, qui commencent à 9,99 $ et atteignent 20,99 $ par mois.

En échange de la réduction de prix, Netflix indique que les abonnés passeront en moyenne quatre à cinq minutes de publicités par heure, qui seront diffusées avant et pendant leurs émissions de télévision et leurs films.

Cependant, l'abonnement au service avec publicités ne donnera pas accès à toute la bibliothèque Netflix et il ne permettra pas de télécharger des titres pour une visualisation à distance.

Netflix a précisé que la tarification de ses forfaits existants ne serait pas affectée par l'introduction de l'option avec publicités.

Aux États-Unis, plusieurs concurrents de Netflix ont déjà lancé des niveaux financés par la publicité, qui échangent des pauses publicitaires occasionnelles contre un prix d'abonnement inférieur.

HBO Max, Peacock et Paramount Plus font partie des sociétés qui proposent cette option aux États-Unis, tandis que Disney Plus a annoncé son intention de lancer sa propre version dans les mois à venir.

Netflix déploie le volet publicitaire au Canada deux jours avant la plupart des autres grands marchés. Il introduira l'option dans des pays comme les États-Unis, le Brésil, la France et le Royaume-Uni le 3 novembre.