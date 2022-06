Le Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) le certifie: Montréal a bel et bien connu une hausse de la violence par armes à feu en 2021.

Les données publiées dans le Rapport annuel du SPVM indiquent que des armes à feu étaient présentes sur 516 scènes de crime commis contre la personne. Il s’agit d’une «hausse importante» de 15,3% comparativement à l’année précédente.

«Les homicides impliquant la présence ou l’utilisation d’une arme à feu ainsi que les événements de décharges d’armes à feu» ont connu une intensification alors que les tentatives de meurtre ont quelque peu diminué. «La moitié des homicides et des tentatives de meurtre commis sur le territoire du SPVM en 2021 impliquait la présence ou l’utilisation d’une arme à feu», peut-on lire.



Crédit photo | SPVM

On soupçonne que les décharges d’armes sont liées à une croissance des appels citoyens (+30%) en ce qui concerne les coups de feu.

«À l’instar d’autres grandes villes canadiennes, Montréal a malheureusement fait face à la violence par armes à feu, encore cette année. Bien que les chiffres révèlent qu’elle est parmi les villes les plus sécuritaires, cela ne peut empêcher notre fort sentiment d’indignation collectif devant cette violence et le décès d’innocentes victimes», a expliqué Sylvain Caron, ex-directeur du SPVM.

Toujours en 2021, les autorités ont été en mesure de mettre la main sur 959 armes, qu’elles aient été saisie ou remises volontairement. Ce sont 1065 armes qui ont été récupérées en 2020.

Les réseaux sociaux exacerbent la problématique: Noovo Info rapportait en mars dernier que la publication en ligne de gestes criminels concernant les armes se multipliait chez de nombreux jeunes. Le SPVM confirme une augmentation de 68 % des dossiers de cette nature traités par le Module cyberenquête.

Les agressions sexuelles se multiplient

Le nombre de dossiers concernant les agressions sexuelles a lui aussi augmenté en 2021 pour atteindre 32,2 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Le SPVM a enquêté sur 2365 agressions l’an dernier alors que le nombre s’élevait à 1797 en 2020.

«La médiatisation de cas portés devant les tribunaux, le dépôt de rapports de commissions et une plus grande sensibilisation générale de la population ont certainement contribué à une augmentation des dénonciations auprès de la police», expliquent ces chiffres selon le SPVM.



Crédit photo | SPVM

En tout, 25 129 crimes contre la personne ont été perpétrés en 2021, une recrudescence de 17,3 % par rapport à la moyenne des 5 années précédentes.

Parmi ceux-ci, on dénombre 26 féminicides commis «dans la grande majorité» dans un contexte conjugal. Ces crimes correspondent à 13,5% des homicides faits à Montréal.

Les crimes contre la propriété descendent

Si les crimes contre la personne ont été à la hausse, ceux contre la propriété (incendie, vols, fraudes, introductions par effraction, etc.) ont connu une diminution. Ainsi, 46 400 crimes ont été effectués en 2021 alors qu’on dénombrait 45 477 en 2020. Il s’agit d’une baisse de 9,4 % par rapport à la moyenne établie sur cinq ans. On confirme toutefois une augmention de 43,9 % des vols de véhicules à moteur avec 6527 et de 9,9 % des fraudes avec 8618.

Voyez les explications de Fanny Lachance-Paquette au bulletin Noovo Le Fil 17 animé par Michel Behrer :