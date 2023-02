Le gouvernement fédéral offre aux provinces et territoires de couper la poire au moins en six et met sur la table 46,2 milliards $ sur 10 ans en nouveau financement en matière de santé, une somme bien en deçà de ce que demandaient les premiers ministres d'un bout à l'autre du pays.

«Réglons ce dossier. Donnons aux Canadiens les soins de santé auxquels ils s'attendent et qu'ils méritent», a plaidé mardi le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, dans un hôpital d'Ottawa où il a convié les journalistes pour faire l'éloge de cet «investissement fédéral majeur» dans les soins de santé.

La présidente du Conseil de la fédération, Heather Stefanson, n'a pas tardé à manifester la déception des provinces.

«Bien sûr, c'est plus d'argent qu'il n'y en avait hier, mais je pense (que c'est) un peu décevant en termes de nouvel argent», a résumé en point de presse celle qui est première ministre du Manitoba.

À ses côtés, le premier ministre du Québec, François Legault, a été plus loin en qualifiant de «nettement insuffisant» le «montant total» mis sur la table par Ottawa. «De toute évidence, on n'a pas la même définition du mot "substantiel"», a-t-il noté en référence à ce que M. Trudeau lui faisait miroiter.

«On avance sur le financement de la santé. (…) Par contre, le rattrapage qu'on demandait n'est pas au rendez-vous. Donc ça ne règle pas le problème fondamental du financement des soins de santé au Canada», a-t-il tranché.

M. Legault a par ailleurs affirmé avoir obtenu l'assurance du premier ministre Trudeau qu'aucune condition n'est rattachée à l'enveloppe proposée.

«M. Trudeau a été très clair avec moi. Dans ce sens-là, quand même, on chemine dans la bonne direction» - François Legault

Mais alors que des budgets seront déposés dans les prochaines semaines tant à Ottawa que dans les provinces, certains premiers ministres, comme M. Legault, se disent que d'ici à une meilleure entente «c'est mieux d'avoir un petit montant que de ne rien avoir».

M. Legault et les 12 autres premiers ministres provinciaux et territoriaux demandaient une augmentation du Transfert canadien en matière de santé (TCS) de 28 milliards $ dès la première année suivie d’une hausse annuelle du TCS à hauteur de 5 %.



De hauts fonctionnaires ont expliqué dans une séance d’information pour les médias que les 46,2 milliards $ prévus dans le plan d’Ottawa constituent de l’argent neuf qui s’ajouterait à des augmentations déjà prévues au TCS.

De cette enveloppe, le Québec obtiendra 8,99 milliards $ si l’entente proposée est entérinée, a indiqué une haute fonctionnaire en basant son calcul sur les documents détaillant l’offre fédérale.

Rencontre attendue

Cette proposition a été présentée mardi par le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, durant sa rencontre très attendue avec ses vis-à-vis provinciaux et territoriaux.

La feuille de route suggérée par le fédéral prévoit aussi du financement additionnel de 25 milliards $ sur 10 ans pour les provinces qui concluront des accords bilatéraux avec Ottawa.

Depuis plus de deux ans, les premiers ministres des provinces et territoires demandaient à M. Trudeau de s’asseoir avec eux pour négocier une augmentation du TCS.

Dans leurs budgets 2022-2023, les provinces prévoient dépenser ensemble 203,7 milliards $ en soins de santé. Le transfert d’Ottawa représente 22 % de ce montant, mais les provinces veulent que ce pourcentage passe à 35 %, soit 28 milliards $ de plus cette année seulement.

Peu de temps avant la rencontre de travail se déroulant mardi à Ottawa, le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, avait soutenu que ses collègues devraient faire preuve de «pragmatisme».

Les premiers ministres étaient-ils donc prêts à un compromis sur leur demande de 35 %? «On est ouverts à un premier pas dans la bonne direction», avait pour sa part affirmé le premier ministre du Québec, François Legault.

Il avait noté que son ministre des Finances, Eric Girard, prépare le prochain budget et qu'il «serait bien d'avoir un montant substantiel même si ce n'est pas le montant total».

Les premiers ministres des provinces et des territoires assurent vouloir maintenir leur front commun et prévoient se rencontrer dans les prochains jours pour discuter de l'offre d'Ottawa et d'y répondre formellement.

Une offre finale?

Questionné à savoir si l'offre du gouvernement fédéral faisait office d'offre finale ou si celui-ci se gardait une marge de manoeuvre, le premier ministre a indiqué que «la marge de manoeuvre était dans les accords bilatéraux».

«On a regardé notre encadrement fiscal et les besoins des provinces. Actuellement, il y a plusieurs provinces qui sont en situation de surplus budgétaire», a soutenu Justin Trudeau.

Selon M. Trudeau, les premiers ministres des différentes provinces avaient surtout besoin d'être «rassurés». «Nous savons que ce dont les premiers ministres avaient réellement besoin, c’est de l’assurance sur un plus long horizon. De savoir que le gouvernement fédéral allait être là pour les 10 prochaines années comme partenaire pour investir dans les choses qui sont vraiment importantes pour les Canadiens», a-t-il déclaré.

Le premier ministre a ajouté qu'au-delà des investissements, c'était surtout les résultats concrets qui intéressaient les Canadiens. «C’est l’offre qu’on a qui entre dans notre cadre fiscal, parce qu'on doit rester responsables, mais qui est suffisante pour pouvoir amener de vrais changements et améliorations dans notre système de santé», a insisté M. Trudeau.

-Avec Michel Saba, la Presse canadienne, et Émile Bérubé-Lupien, Noovo Info.