Alors que l’Opération nez rouge bat son plein dans une cinquantaine de régions du Québec, c’est dans sa ville natale que le service de raccompagnement connait sa plus grande popularité.

Depuis le début de la campagne, qui a débuté le 25 novembre, la région de Québec, qui inclue Lévis et Portneuf, compte 1285 demandes en date du 10 décembre, soit le plus haut taux partout en province. C’est justement à Québec que l’Opération Nez rouge a été lancée, en 1984. La région compte également 1473 bénévoles.

«Je pense qu’il y a un sentiment d’appartenance pour les gens de la Capitale-Nationale. C’est une grosse centrale et l’on reçoit beaucoup d’équipes de bénévoles qui s’impliquent», a rapporté la directrice des communications chez Nez rouge, Marilyn Vigneault, en entrevue avec Noovo Info.

À VOIR | Alcool au volant : présence policière accrue à l'aube des Fêtes:

 

Avec 702 demandes, on retrouve la région de Sherbrooke, qui possède toutefois une population près de quatre fois inférieure à celle de Québec. De son côté, la région compte 510 bénévoles.

«Sherbrooke met en place différentes stratégies pour attirer des bénévoles. C’est des régions qui sont très actives sur les réseaux sociaux et dans la communauté pour faire savoir qu’ils sont présents», estime Mme Vigneault.

Contrairement à d’autres villes, Sherbrooke et Québec ont seulement eu une année de pause durant la pandémie, en 2021. D’ailleurs, Sherbrooke est historiquement toujours parmi les secteurs les plus achalandés pour l’Opération Nez rouge.

À lire également: Un autre week-end occupé pour les bénévoles d'Opération Nez rouge

À Montréal, où l’on retrouve la plus grande concentration de population, seulement 67 demandes de raccompagnement ont été placées jusqu’à maintenant cette année.

«C’est sûr qu’à Montréal il existe plusieurs options pour rentrer à la maison de manière sécuritaire […] On incite les gens à utiliser notre service, mais notre message général est plus large. C’est de dire "vous avez une soirée festive à l’horaire, donc prévoyez vos déplacements"», a-t-elle rappelé.

Autrement dit, l’important c’est de ne pas prendre le volant lorsqu’on consomme, notamment en utilisant le transport en commun, un taxi ou en dormant sur place lorsque c’est possible.

Jamais trop de bénévoles

Les demandes pour le service de raccompagnements augmentent de manière croissante toutes les fins de semaine du mois de décembre. La fin de semaine du 16 au 18 décembre risque d’être la plus importante, selon la directrice aux communications.

«Historiquement, c’est pas mal celle-là où ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de partys de Noël à l’horaire ou des gens tombent déjà en vacances […] Plus la campagne avance, plus on a un crescendo au niveau des demandes», a expliqué Mme Vigneault.

À lire également: Ce que c'est d'être bénévole chez Nez Rouge

Chaque année, le recrutement de bénévoles est le «cheval de bataille» de la campagne. Cette saison, le nombre de participants est «satisfaisant», mais il n’y en a jamais trop afin d’offrir un meilleur service.

«La campagne se poursuit jusqu’au 31 décembre, donc on a toujours besoin de gens», a conclu Mme Vigneault.

Pour demander un raccompagnement, composez le 1 866 DESJARDINS. Pour devenir un bénévole, consultez cet article.