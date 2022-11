L’Opération Nez rouge a lancé mardi sa 39e campagne de raccompagnement annuelle, qui sera en vigueur du 25 novembre au 31 décembre.

Les automobilistes pourront utiliser le service pour rentrer en sécurité de leurs soirées festives dans 75 communautés au Canada, dont une cinquantaine au Québec. Une nouveauté pour les bénévoles cette année sera de pouvoir s’inscrire à l’initiative en ligne.

Voyez le reportage de Frédérique Bacon.

Cette année, ce sera d'ailleurs l'humoriste Mathieu Dufour qui agira à titre de porte-parole de Nez rouge.

«Les dernières années auront certes été ponctuées de grands défis et d’incertitudes, mais nous sommes très fiers des organisations locales qui travaillent sans relâche. Il est certain que 2022 sera un nouveau départ pour plusieurs d’entre elles et nous ne pouvons qu’être reconnaissants de tout le travail accompli pour mener à bien cette 39e édition», a déclaré le président-fondateur de l’Opération Nez rouge, Jean-Marie De Koninck.

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) figurera parmi les partenaires de l’initiative, avec Desjardins.

«Il est important pour la SAAQ de soutenir l’Opération Nez rouge, puisque nous poursuivons un objectif commun : rendre les routes du Québec plus sécuritaires. Grâce à l’implication de ses bénévoles, le service de raccompagnement a contribué à intégrer la notion de conducteur désigné dans la culture québécoise et à améliorer le bilan routier au Québec», a mentionné le président-directeur général de la SAAQ, Denis Marsolais. Ce dernier agira également à titre de président d’honneur de la campagne de Nez rouge cette année.