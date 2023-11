Le directeur général des Capitals de Washington MacLellan a déclaré qu'il est peu probable que Nicklas Backstrom puisse de nouveau jouer cette saison, après que le Suédois ait quitté l'équipe la semaine dernière, citant des ennuis avec sa hanche gauche.

MacLellan n'a pas voulu dire que Backstrom ratera le reste de la saison ni qu'il avait peut-être joué son dernier match dans la LNH. Le nom du vétéran âgé de 36 ans devrait bientôt être ajouté à la liste des blessés à long terme.

«C'est triste pour tout le monde. Il a été l'une des pierres angulaires de cette organisation, a rappelé MacLellan lundi. C'est difficile, mais à un certain moment tout le monde doit tourner la page.»

Backstrom est le deuxième joueur qui compte le plus d'ancienneté chez les Capitals derrière le capitaine Alex Ovechkin, et ses 762 mentions d'aide en saison régulière en carrière constituent un record de concession. Après avoir subi une chirurgie arthroscopique à la hanche en 2015, il en a subi une autre plus importante à l'été 2022. Il avait répété au début du camp d'entraînement qu'il était totalement remis de cette blessure et qu'il était prêt à reprendre l'action.

Il a été limité à un seul point en huit parties cette saison, a été retiré de l'avantage numérique et a vu son temps de jeu être considérablement écourté. Il semblait sur le point d'être laissé de côté en vue des prochains matchs lorsque la décision a été prise de lui permettre de quitter temporairement l'équipe.

«Quand on regarde sa progression depuis deux ans: il a joué blessé, il a tenté de nombreuses choses afin de recouvrer la santé, puis il y a eu l'intervention chirurgicale à la hanche, a énuméré MacLellan. Ç'a été un long processus, qui l'a affecté mentalement et émotionnellement. C'est difficile de le voir vivre toutes ces choses.»

En l'absence de Backstrom, les Caps miseront sur l'attaquant âgé de 22 ans Connor McMichael pour pivoter un de leurs trios. Ils s'attendent aussi à ce que d'autres joueurs saisissent cette opportunité de se faire valoir.

«Je ne crois pas que je serai le gars qui pourra chausser les patins de Nicklas Backstrom, a mentionné McMichael. Je crois que tout le monde dans cette équipe devra faire sa part en élevant son niveau de jeu d'un cran, dans l'espoir qu'on puisse pallier à cette perte.»