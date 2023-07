L'entreprise sportive Nike a mis fin de façon permanente à son partenariat de commandite avec Hockey Canada.

Nike a été l'un des nombreux partenaires majeurs à avoir suspendu son accord de commandite avec l'instance dirigeante du hockey au Canada en 2022, au milieu de vives critiques sur le traitement par Hockey Canada des allégations d'agression sexuelle et des paiements de règlement.

La décision de Nike survient près de deux semaines après que la marque d'équipement Bauer eut rétabli son partenariat avec Hockey Canada, à la suite de l'embauche de l'ancienne chef de la direction de Curling Canada, Katherine Henderson, au poste de présidente et chef de la direction de l'organisme.

«Hockey Canada remercie Nike pour sa longue relation d'affaires qui s'est étalée sur plus de deux décennies et respecte sa décision de ne plus être un partenaire de Hockey Canada», pouvait-on lire dans le communiqué de l'organisation qui chapeaute le hockey au pays.

«Nous sommes reconnaissants de l'appui de Bauer Hockey et leur réinvestissement dans notre relation d'affaires, qui envoie un message positif pour l'avenir», a-t-on ajouté.

En plus de la nomination d'Henderson, Hockey Canada a effectué plusieurs changements à sa direction, alors qu'il tente de redorer son blason.

Son conseil d'administration a démissionné en octobre dernier, tout comme la présidente par intérim, Andrea Skinner. Le président et chef de la direction, Scott Smith, a également quitté l'organisation.

Un nouveau conseil d'administration a été nommé et Hugh L. Fraser, un juge à la retraite, est devenu président. La fédération a aussi mis en œuvre bon nombre des changements de gouvernance demandés dans un rapport indépendant accablant.