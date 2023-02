Nikki Haley se rapproche de l’officialisation de sa campagne présidentielle.

Mercredi, les partisans de l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud recevront une invitation par courriel à un événement de lancement le 15 février à Charleston, au cours duquel elle prévoit d’annoncer sa campagne, selon une personne familière avec les plans, mais non autorisée à en parler publiquement.

La nouvelle des plans de Mme Haley a été rapportée pour la première fois par «The Post and Courier» de Charleston.

Nikki Haley, âgée de 51 ans, a été gouverneure de Caroline du Sud pendant six ans avant d’être ambassadrice du président Donald Trump auprès des Nations Unies. Lorsqu’elle entrera dans la course, Mme Haley sera la première candidate à rejoindre la lutte contre son ancien patron, qui est actuellement le seul républicain à chercher à être investi pour les élections de 2024.

M. Trump était en Caroline du Sud samedi pour le revirement initial de sa campagne de 2024, aux côtés du gouverneur Henry McMaster — qui a été lieutenant-gouverneur de Mme Haley — et de plusieurs membres du Parti républicain faisant partie de son équipe de direction dans cet État qui vote par anticipation.

Pendant l’administration Trump, Mme Haley s’est parfois disputée avec d’autres responsables de la Maison-Blanche tout en renforçant sa propre personnalité publique. Son départ en 2018 a alimenté les spéculations selon lesquelles elle défierait M. Trump en 2020 ou remplacerait le vice-président Mike Pence, mais Mme Haley n’a fait ni l’un ni l’autre.

Au lieu de cela, Mme Haley est retournée en Caroline du Sud, où elle a acheté une maison sur Kiawah Island, a rejoint le conseil d’administration du constructeur aéronautique Boeing et s’est lancée dans des conférences, imposant des frais pouvant atteindre 200 000 $. Elle a écrit deux livres, une étape couramment franchie par beaucoup sur la route vers la Maison-Blanche.

Après le siège du Capitole du 6 janvier, Mme Haley a d’abord émis des doutes sur l’avenir politique de M. Trump, mais a annoncé qu’elle ne le défierait pas en 2024.

En 2021, Mme Haley a déclaré à l’Associated Press qu’elle «ne se présenterait pas si le président Trump se présentait», mais elle a depuis changé de cap, intensifiant ses activités par le biais de son comité d’action politique et à but non lucratif Stand for America et appuyant des dizaines de candidats lors des élections de mi-mandat en 2022.

À la fin de l’année dernière, lors d’une visite à son alma mater, Mme Haley a déclaré à un public de l’Université de Clemson qu’elle «prendrait les vacances» pour envisager une course.

Lorsqu’on lui a récemment demandé pourquoi elle envisageait maintenant une course malgré ses commentaires de 2021, Mme Haley a déclaré à Fox News que «beaucoup de choses ont changé», faisant référence, entre autres, aux problèmes économiques américains.

Elle a poursuivi en disant qu’elle sentait qu’elle pourrait faire partie d’un «nouveau changement générationnel», une référence indirecte à l’âge avancé de M. Trump.

Samedi, en Caroline du Sud, M. Trump a déclaré à WIS-TV que Mme Haley l’avait appelé plusieurs jours plus tôt pour lui demander son avis. M. Trump a souligné sa promesse antérieure de ne pas se présenter contre lui, mais a déclaré qu’il n’avait fait aucune tentative pour l’arrêter.

«Elle a dit qu’elle ne se présenterait jamais contre moi parce que j’étais le plus grand président, mais les gens changent d’avis et ils changent ce qu’il y a dans leur cœur, a dit M. Trump. Alors j’ai dit, si ton cœur veut le faire, tu dois y aller.»