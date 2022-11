Depuis 2011, les partisans du mouvement No Nut November (NNN) encouragent les hommes à ne pas éjaculer pendant le mois de novembre. Né sur la plateforme Reddit, le défi a des règles strictes: pendant un mois entier, la masturbation, les rapports sexuels et le visionnement de pornographie sont interdits.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos vantent les prétendus mérites de l'abstinence pendant le mois de novembre: plus d’énergie, augmentation de la testostérone, meilleure confiance en soi, etc. Mais selon la sexologue Justine Falardeau-Drouin, le challenge s’inscrit surtout dans un rapport de «masculinité toxique» avec la sexualité.



D’où vient le No Nut November?

Le NNN tirerait ses origines d’un forum Reddit créé en 2011. Le forum NoFap, qui compte aujourd’hui plus d’un million de membres, était destiné à l’époque aux hommes souffrant d’une dépendance à la masturbation. Ceux-ci pouvaient y partager des anecdotes et obtenir le soutien de leurs pairs.

Ce sont des membres de ce forum qui ont créé, en 2011, le No Fap Challenge (défi zéro masturbation, traduction libre) et, quelques mois plus tard, le No Nut November a fait son entrée dans le lexique des expressions populaires Urban Dictionary.

À quoi servirait l’abstinence?

Contrairement à ce qu’avancent certains participants du NNN, aucune étude scientifique n'a démontré que le fait de s’abstenir de comportements sexuels pendant un mois aurait des bénéfices pour la santé, note la sexologue Justine Falardeau-Drouin.

«Il peut y avoir des conséquences liées à tout ça, mentionne la sexologue, qui est aussi propriétaire du cabinet Moment Sexo. Des hommes pourraient être incités à s’isoler pendant un mois, par exemple.»

«Il vaut mieux traiter la dépendance à la pornographie avec un professionnel», conseille-t-elle.

«Les hommes qui tendent à faire la promotion de cette tendance sont souvent des hommes qui se considèrent comme des “alpha”; des hommes qui font la répression de la libération sexuelle», ajoute-t-elle.

Elle déconseille par ailleurs d’associer de la culpabilité à la masturbation et à la consommation de pornographie. «La pornographie a des bienfaits ,insiste-t-elle. Elle nous permet de vivre des fantasmes qu’on ne peut pas explorer dans la vraie vie.»

Des défis rigides comme le NNN n’ont donc pas leur place dans une sexualité saine, selon elle. «Tout est dans la modération», rappelle la sexologue.