À la suite de la controverse sur le nombre d'enfants en attente d'une place dans les garderies, le Parti libéral du Québec (PLQ) demande à la Vérificatrice générale (VG) d'entamer une enquête afin d'avoir un «portrait réel de la situation» au Québec.

Le chef de l'opposition officielle, Marc Tanguay, a envoyé une lettre à la VG, mardi matin, lui demandant de faire une enquête «rapidement» pour que les «parents du Québec obtiennent enfin la vérité» face aux refus du gouvernement Legault de donner ses chiffres.

«Les parents du Québec sont fâchés et découragés. Avec raison! La ministre de la Famille leur a menti éhontément. La CAQ, par des stratagèmes de manipulation de chiffres, les a roulés dans la farine depuis cinq ans. Il est temps de dire la vérité aux milliers de parents qui attendent d'avoir des places en service de garde et qui, pour plusieurs, vivent un stress financier important et de la détresse psychologique», a lancé le député de La Fontaine.

M. Tanguay accuse la ministre de la Famille, Suzanne Roy, d'avoir menti aux parents du Québec.

Il rappelle que la CAQ a modifié, en pleine campagne électorale, la méthodologie de comptabilisation des enfants en attente afin de «se donner une bonne image». Cette «désinformation» a entraîné une perte de confiance de la population envers le gouvernement caquiste et de la grogne de la part des parents, selon M. Tanguay.

Lundi passé, la ministre Roy a été pressée de questions à l’Assemblée nationale sur le sujet. Lors de la période de questions, elle s'est défendue, avançant que les familles du Québec ne désirent pas que le gouvernement «joue dans les chiffres», mais souhaite plutôt qu'il «créer des places» en garderie.

«Notre gouvernement a créé plus de 15 000 places depuis la mise en place du grand chantier pour les familles du Québec», avait ajouté Mme Roy.

Mais, c'est ce qu'avait dénoncé l'opposition officielle. Le chef par intérim du PLQ Marc Tanguay, avait même accusé Mme Roy d’avoir «tricoter les chiffres».

«J'ai questionné la ministre à plusieurs reprises sur le sujet et elle est incapable d'expliquer pourquoi elle a exclu 39 000 enfants de la liste d'attente. Malgré les faits qui sont réels et devant elle, elle nie toujours. C'est un manque total de respect envers les familles qui sont en attente d'une place en service de garde. Une intervention de la Vérificatrice générale s'impose devant cet entêtement de la Ministre à cacher la vérité aux familles», a avancé la porte-parole du PLQ pour la famille et députée de Robert-Baldwin, Brigitte B. Garceau.

François Legault avait affirmé que des 72 000 places manquantes évoquées, certaines seront uniquement nécessaires «dans un an». Si «le chef de l'opposition officielle n'a pas compris ça, donc je n'ai pas besoin de continuer», a lancé M. Legault en chambre. «Quand on part avec les mauvaises hypothèses, on va arriver aux mauvais résultats», avait-il dit.

Rappelons que Québec avait lancé, en octobre 2021, un «Grand chantier pour les familles», qui visait à assurer une place à tous les enfants d’ici 2024-2025. Des projets ont donc été soumis au ministère de la Famille, mais les délais sont parfois longs avant que les projets se concrétisent, pour diverses raisons. Pour répondre aux attentes, Québec a créé, début février, un bureau d'accélération des projets pour hâter le pas et offrir plus rapidement des places.

Avec les informations de Julien Denis pour Noovo Info