Alors que certains espéraient que la militante écologiste suédoise Greta Thunberg se rende à Montréal pour la COP15, l’équipe de la jeune fille a confirmé à Noovo Info qu’elle ferait l’impasse sur la conférence.

«Greta ne sera pas à la COP15. Je ne peux pas détailler son raisonnement, mais elle ne voyage pas par avion et se concentre présentement sur ses études», a expliqué un membre de son entourage.



Plusieurs espéraient voir la militante de retour à Montréal, trois ans après qu’elle ait participé à une manifestation pour le climat sans précédent en compagnie de 500 000 personnes.



Photo : La mairesse de Montréal, Valérie Plante, avait remis les clés de la Ville à Greta Thunberg, lors de son passage à Montréal en septembre 2019. Crédit photo : Graham Hughes | La Presse canadienne

Si son refus de se déplacer en avion explique son absence de la conférence des Nations Unies sur la biodiversité, qui commence mercredi au Palais des congrès de Montréal, des raisons idéologiques pourraient également se cacher derrière cette décision.

En effet, Greta Thunberg avait également refusé de participer à la COP27 sur les changements climatiques s’étant déroulé en novembre dernier, dénonçant l’écoblanchiment (ou greenwashing) qui était propagé dans ce genre de conférence, rapportait le média britannique The Guardian.

«Les COP sont surtout utilisées comme une opportunité pour les dirigeants et les personnes au pouvoir d’attirer de l’attention et de faire de l’écoblanchiment, avait-elle soutenu, ajoutant que les COP n’avaient pas comme objectif de changer le système, mais plutôt d’encourager des changements graduels. Donc, présentement, les COP ne fonctionnent pas vraiment, sauf, bien sûr, si nous les utilisons comme une opportunité de nous mobiliser.»

