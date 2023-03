Une image montrant le pape François porter un long manteau d’hiver blanc a amusé de nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux au cours des derniers jours. Cette dernière est toutefois complètement fausse.

Comme l’ont rapporté plusieurs médias, cette photo du souverain pontife a été créée de A à Z grâce au logiciel d’intelligence artificielle Midjourney.

Have you seen that viral image of Pope Francis wearing a gigantic white puffer coat? It's fake. https://t.co/dgznrrcf0V