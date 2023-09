Le journaliste Louis-Philippe Bourdeau et le vidéaste Sébastien Boivin, de Noovo Info, sont parmi les finalistes dans la catégorie Grand Reportage du prix Judith-Jasmin 2022 de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) pour leur couverture des développements de la guerre en Ukraine.

Louis-Philippe Bourdeau et Sébastien Boivin ont été dépêchés en Ukraine, où ils ont constaté l’ampleur des dégâts causés par le conflit, un an après le début de l’invasion russe.

Le dossier Noovo Info en Ukraine: un an de guerre – une couverture de six reportages publiés entre le 17 et le 24 février dernier – côtoie les nominations de Fabrice De Pierrebourg pour L’actualité (L’hiver au front, 1er février 2023), des journalistes Philippe Mercure et Maxime Jean pour La Presse (Surdoses, l’épidémie invisible, 22 octobre 2022), ainsi que celle de Xavier Savard-Fournier pour Radio-Canada (Déjouer la mort en mer des rêves brisés, 26 février 2023).

La FPJQ a annoncé mercredi les finalistes du prix Judith-Jasmin 2022, qui célèbre les meilleures œuvres journalistiques de l'année du Québec, tous médias confondus.

Le gala de la remise des prix Judith-Jasmin et Antoine-Desilets 2022 se tiendra le samedi 11 novembre 2023, lors du congrès annuel de la FPJQ au Manoir Saint-Sauveur.

Un prix de 500$ sera attribué aux gagnants de chacune des dix catégories et un Grand prix de 2000$ couronne la meilleure œuvre, toutes catégories confondues.