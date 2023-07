Un zoo dans l’est de la Chine nie les rumeurs selon lesquelles certains de ses ours pourraient être des personnes déguisées en costumes, après que des photos des animaux debout comme des humains aient circulé en ligne.

Les ours malais du zoo de Hangzhou sont plus petits que les autres ours et ont un aspect différent, mais ce sont de vrais ours, a déclaré le zoo lundi sur son compte de médias sociaux.

WATCH: 🐻 A viral video of a black sun bear at the Hangzhou Zoo in China's Zhejiang province has some netizens convinced that it is a human in disguise. The zoo has since spoken out to quell the rumours, maintaining that it is "definitely a real animal". pic.twitter.com/hzHOZSnLPT