«Je me demande si quelqu’un a déjà demandé à Barack Obama et John Key (ex-premier ministre néo-zélandais) s’ils se sont déjà rencontrés en raison de leur âge comparable.»

La première ministre de la Nouvelle-Zélande Jacinda Ardern, 42 ans, n’a pas hésité à répliquer à la question d’un journaliste qui lui demandait si la rencontre avec son homologue finlandaise Sanna Marin, 37 ans, était en raison des «similitudes» entre les deux femmes, notamment leur âge.

«Beaucoup de gens se demandent : “est-ce que vous vous rencontrez tous les deux simplement parce que vous avez le même âge et que vous avez beaucoup de choses en commun, ou peut-on réellement s’attendre à voir plus d’accords entre les deux pays“?», a voulu savoir le reporter.

À lire | Une danse en soutien à Sanna Marin

La séquence en question a par ailleurs suscité de nombreuses réactions sur Twitter.

«Il y a bien entendu une proportion plus grande d’homme dans le monde politique. C’est une réalité. Ce n’est pas parce que deux femmes se rencontrent que c’est nécessairement à cause de leur sexe», a expliqué la PM Ardern lors d’une conférence de presse mercredi. Les deux pays ont des ententes commerciales de plus de 200 M$, a calmement précisé Mme Ardern, ajoutant que la réunion avec Mme Marin était l’occasion de continuer d’échanger sur les opportunités économiques entre la Finlande et la Nouvelle-Zélande.

«C'est notre travail [de développer les opportunités économiques], quel que soit notre âge», a conclu Mme Ardern, qui est devenue première ministre en 2017.

«Nous nous rencontrons évidemment parce que nous sommes premières ministres», a également fait savoir Sanna Marin. «Nous sommes accompagnées de nos délégations économiques», a soutenu Mme Marin, signifiant que les deux pays voulaient continuer à travailler et à développer leurs relations, particulièrement dans le secteur de la technologie.

C'est la toute première fois qu'une PM finlandaise se rendait en visite en Nouvelle-Zélande. En plus de leurs relations diplomatiques, les deux femmes ont entre aussi abordé la question du conflit en Ukraine et de la répression en Iran.